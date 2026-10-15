Huelga indefinida de médicos en Canarias tras fracasar las negociaciones con Sanidad

Los médicos y facultativos de Canarias iniciarán mañana, viernes 16 de octubre, una huelga indefinida después de que la última reunión con el Servicio Canario de la Salud (SCS) haya concluido sin acuerdo. Las movilizaciones están previstas, por el momento, hasta el próximo 26 de octubre.
El comité de huelga, integrado por representantes de los sindicatos médicos CESM Canarias y SEMCA, se ha reunido este jueves en Tenerife con el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, en un último intento por acercar posturas y evitar el inicio de los paros.
Los representantes sindicales acudieron al encuentro con la intención de alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar las consecuencias de una huelga de estas características en el sistema sanitario público del Archipiélago, aunque manteniendo sus reivindicaciones.
Sin embargo, las negociaciones no han permitido desbloquear el conflicto. Según las organizaciones convocantes, la respuesta ofrecida por Sanidad ha vuelto a ser insuficiente, por lo que mantienen la convocatoria de huelga.
De esta manera, los médicos y facultativos están llamados a secundar los paros a partir de este viernes, en un escenario de desacuerdo entre los representantes del colectivo y la dirección del SCS.
La convocatoria se produce después de que el último encuentro entre ambas partes no haya logrado el acercamiento necesario para desactivar la protesta, que se prolongará hasta el 26 de octubre según el calendario anunciado.