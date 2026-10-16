Sanidad insta a los médicos en Canarias a aceptar la “buena oferta”: ofrece 50 millones frente a los 150 que reclaman

La consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, ha instado este viernes a los médicos que han iniciado una huelga indefinida a aceptar la “buena oferta” que se les ha hecho, a la que pueden llegar sin afectar a la atención a los pacientes, ya que tras el cierre de las cuentas de 2026 será difícil acogerse a ella, ha advertido.
Las demandas económicas que emanan de la tabla reivindicativa de este colectivo profesional se cifran en unos 150 millones de euros, pero las que ofrece el Servicio Canario de la Salud (SCS) suponen un desembolso de unos 50 millones, cuantía que es la que la administración autonómica mantiene sobre la mesa sin posibilidad de aumentar para no detraer recursos de otras áreas relacionadas con la asistencia a pacientes, ha recalcado la consejera.
Tras subrayar que Sanidad “no termina de entender” que se convoque esta huelga indefinida en un contexto de “negociación donde se ha puesto encima de la mesa 14 medidas que tienen que ver con las retribuciones a todo el personal, tanto en lo que son complementos salariales como carrera profesional, o la hora de la guardia, que también se sube un 47 % aproximadamente”.
Antes de participar en los actos del Día Mundial de la Salud Mental, la consejera ha insistido en que en esta negociación su departamento no sólo ofrece a los huelguistas “un incremento retributivo, sino una reducción de las horas de guardia, pasando de jornadas de 24 horas a 17 horas”, que también “se retribuyen a casi el doble de su precio” actual.
“No terminamos de entender esta actitud del sindicato médico y del comité de huelga porque estamos abiertos a negociar, seguimos abiertos a negociar. Estamos a punto de presentar el presupuesto al Parlamento y, por lo tanto, tienen la oportunidad de acogerse a estas 14 medidas, que, sin duda, benefician no solamente a los médicos, sino a todo el personal del SCS y también a los médicos residentes, porque entendemos que es una buena oferta la que podemos hacerle: un incremento de unos 40 o 50 millones”, ha aseverado.
Monzón ha recalcado que el SCS “no puede rebajar dinero de otras partidas que tengan que ver directamente con la atención a los pacientes, con sus medicamentos o con equipamientos para ellos”.
Preguntada por los escollos de esta negociación y las diferencias que más separan a las partes, la consejera ha dicho que “la mayor distancia tiene que ver con más reivindicaciones respecto de propuestas económicas y de descanso”, aspecto este último que ha asegurado que se atiende en la oferta que el SCS ha puesto sobre la mesa.
“Nosotros, ahora mismo, económicamente podemos llegar hasta donde podemos llegar. La realidad se impone, impera, y creo que es un buen acuerdo por ahora y que seguiremos trabajando a lo largo de los años para seguir mejorando las condiciones, pero creo que deberían acogerse al que tenemos encima de la mesa, puesto que, si no lo hacen antes de que cerremos el presupuesto, no va a haber posibilidades” para poder atender las reclamaciones de los médicos, ha advertido.
Esther Monzón ha recalcado que se trata de “un esfuerzo importantísimo” el que se brinda para reponder a las reivindicaciones del colectivo médico y ha recordado que, en los tres años de legislatura transcurridos, el SCS “ha incrementado el presupuesto en mil millones de euros y seguirá aumentándolo”.
“Creo que este año estaremos rozando los 5.000 millones de euros, lo que supone cerca del 40 % del presupuesto de la comunidad autónoma y tenemos que hacer un equilibrio entre lo que se le dedica al paciente y lo que se le dedica al trabajador”, ha referido.