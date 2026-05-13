Es una de las quejas más recurrentes en las consultas médicas: mujeres que rondan los 50 años y sienten que su agilidad mental se ha desvanecido. “Siento que no soy la de antes” o “tengo la palabra en la punta de la lengua” son frases que definen la relación entre menopausia y memoria. Este conjunto de síntomas, conocido internacionalmente como “niebla mental” (o brain fog), afecta a más de la mitad de las mujeres durante la transición hormonal, generando una lógica preocupación por la salud cerebral a largo plazo.
Según la Dra. Anna Brugulat, investigadora del Barcelonaβeta Brain Research Center y profesora de la UVic-UCC, en un artículo de la Fundación Pascual Maragall, señalaba que estas dificultades no son una percepción subjetiva, sino cambios detectables. Sin embargo, el mensaje principal de la ciencia es tranquilizador: experimentar niebla mental no es sinónimo de desarrollar demencia.
¿Qué es la niebla mental y cómo afecta a la menopausia y memoria?
La menopausia y memoria están estrechamente vinculadas debido al papel de los estrógenos en el sistema nervioso. Cuando la producción de estas hormonas disminuye, el cerebro inicia un proceso de ajuste. Los síntomas más comunes incluyen:
- Olvidos de información reciente (nombres, fechas o citas).
- Dificultad extrema para mantener la atención en entornos ruidosos.
- Sensación de lentitud en el procesamiento de información.
- Problemas para realizar varias tareas de forma simultánea.
La evidencia científica indica que estos fallos se concentran en el aprendizaje y la memoria verbal. Lo curioso es que otras funciones complejas, como la planificación o el pensamiento estratégico, suelen mantenerse intactas, lo que refuerza la idea de que se trata de un desajuste específico y no de un deterioro generalizado.
¿Es una pérdida de memoria permanente?
Una de las mayores dudas de las mujeres en Canarias y en todo el mundo es si estas capacidades se recuperan. La respuesta, avalada por estudios longitudinales con más de 2.300 mujeres, es que en la mayoría de los casos se trata de un fenómeno temporal.
Al entrar en la perimenopausia, el rendimiento cognitivo puede descender ligeramente. Sin embargo, una vez alcanzada la posmenopausia —cuando el cuerpo se estabiliza tras un año sin menstruación—, el cerebro tiende a reorganizarse. La actividad cerebral se vuelve más eficiente y las puntuaciones en los tests de memoria suelen regresar a los niveles previos a la transición. No hay daño, hay adaptación.
Los dos pilares para proteger el cerebro: Sueño y Estrés
Si queremos mejorar la relación entre menopausia y memoria, la Dra. Brugulat señala dos factores críticos: la regulación del cortisol y el descanso reparador.
- El impacto del estrés: El estrés crónico no solo empeora el estado de ánimo, sino que reduce el volumen cerebral en áreas clave para la memoria. Prácticas como el yoga o el mindfulness son herramientas validadas para mitigar este impacto.
- La importancia del sueño: Durante la menopausia, el sueño suele fragmentarse. Dado que dormir es el proceso mediante el cual el cerebro consolida lo aprendido y elimina toxinas, la falta de descanso se traduce directamente en una mayor “niebla” al día siguiente.
Estrategias prácticas para el día a día
Para cuidar la menopausia y memoria, no se trata de exigirle más al cerebro, sino de darle mejores condiciones. El ejercicio aeróbico moderado, como caminar a buen ritmo por las avenidas de nuestras islas o nadar, favorece el riego sanguíneo y la salud de las neuronas.
Asimismo, la dieta mediterránea —rica en aceite de oliva, pescado y legumbres— ayuda a reducir la inflamación sistémica, protegiendo las funciones cognitivas. Por último, es vital abandonar la cultura de la multitarea: hacer una sola cosa a la vez y usar apoyos externos como agendas o alarmas libera al cerebro de una carga innecesaria, reduciendo la frustración y la autocrítica.