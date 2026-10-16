Localizan a Juan Martín, que había desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha anunciado que Juan Martín M.P., de 61 años, que se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, ha sido localizado.
La organización había activado una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su búsqueda, al tratarse de una persona considerada vulnerable.
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Según los datos difundidos inicialmente, Juan mide 1,61 metros, es de complexión gruesa, tiene calvicie total y ojos castaños. Estas características se habían facilitado para ayudar a identificarlo y obtener información sobre su paradero.
Tras comunicar su localización, SOS Desaparecidos ha agradecido la colaboración de todas las personas que contribuyeron a difundir la alerta.
Con este anuncio, la asociación da por finalizada la búsqueda de Juan Martín, sin que hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias de su localización.