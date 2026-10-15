Un estudio relaciona un medicamento con un 70% menos de riesgo de cáncer de mama

Un equipo internacional de investigadores, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha identificado una posible nueva vía para prevenir el cáncer de mama después del embarazo. El estudio, publicado este jueves en la revista científica Cancer Discovery, relaciona el uso de un medicamento para detener la producción de leche materna con una reducción aproximada del 70% en el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
El fármaco analizado es la cabergolina, utilizado para suprimir la lactancia en determinadas circunstancias. Los resultados proceden del análisis de historiales médicos de más de 150.000 mujeres de España y Noruega, además de experimentos realizados con ratones. Los investigadores advierten de que todavía deben confirmar sus posibles beneficios preventivos mediante ensayos clínicos.
Un 70% menos de riesgo de cáncer de mama
Los investigadores compararon los datos de mujeres que habían recibido cabergolina para interrumpir la producción de leche tras el parto con los de otras que no utilizaron el medicamento.
Los resultados mostraron que las mujeres tratadas presentaban un riesgo aproximadamente un 70% inferior de desarrollar cáncer de mama durante los años posteriores. No obstante, se trata de una asociación observada en estudios retrospectivos. Por tanto, los resultados no demuestran que tomar cabergolina sea la causa directa de esa reducción.
El equipo también realizó experimentos con ratones portadores de alteraciones en los genes BRCA1 y TP53, relacionados con determinados tumores mamarios agresivos. En estos animales, la administración de una única dosis del medicamento redujo aproximadamente a la mitad la aparición de tumores. Los resultados experimentales coinciden con los datos observados en mujeres y refuerzan el interés científico por investigar su posible utilidad preventiva.
Por qué este medicamento podría ayudar a prevenir el cáncer de mama
La investigación se centra en un proceso natural que experimenta la mama cuando termina la lactancia, conocido como involución mamaria. Durante el embarazo, las glándulas mamarias experimentan cambios para producir leche. Cuando finaliza la lactancia, el organismo elimina progresivamente las células y estructuras que dejan de ser necesarias.
Sin embargo, los científicos observaron que este proceso puede quedar incompleto en determinados modelos experimentales, dejando células que podrían favorecer el desarrollo de tumores.
Según los resultados obtenidos en ratones, la cabergolina parece acelerar esa reorganización natural del tejido mamario. En concreto, el medicamento redujo el tejido potencialmente precanceroso, disminuyó el crecimiento celular y aumentó la presencia de células inmunitarias implicadas en la eliminación de células dañadas.
Christopher Maxwell, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y codirector del trabajo, sostiene que los resultados plantean la posibilidad de reducir el riesgo mediante una intervención sobre este proceso natural.
Participación española y un nuevo ensayo clínico
La investigación también está dirigida por Jesús Pérez-Losada, científico del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. El investigador considera que el periodo posterior a la lactancia podría ofrecer una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias de prevención. No obstante, insiste en que cualquier intervención preventiva se estudiaría únicamente cuando la mujer hubiera decidido finalizar la lactancia, sin modificar sus planes de amamantamiento.
El equipo internacional ya ha conseguido financiación de la Fundación Gray para organizar un ensayo clínico con mujeres portadoras de una mutación en el gen BRCA1, asociada a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Las participantes serán seleccionadas mediante unidades especializadas en pacientes de alto riesgo.
Una vez finalizada la lactancia, recibirán cabergolina o un placebo. Posteriormente, los investigadores analizarán indicadores biológicos relacionados con el riesgo de desarrollar la enfermedad. El objetivo será determinar si los efectos observados en los estudios anteriores pueden confirmarse en humanos.
¿Puede utilizarse ya la cabergolina para prevenir el cáncer de mama?
La respuesta es no. Aunque la cabergolina está autorizada para determinadas indicaciones médicas, actualmente no dispone de autorización para prevenir el cáncer de mama. Los resultados publicados representan una posible línea de investigación, pero todavía no justifican su utilización preventiva fuera de los estudios clínicos. Si los próximos ensayos confirman sus beneficios y seguridad, el medicamento podría convertirse en una nueva opción para algunas mujeres con riesgo elevado, que actualmente disponen de medidas preventivas como determinados tratamientos farmacológicos o la cirugía.
Hasta entonces, los investigadores subrayan la necesidad de completar las pruebas clínicas antes de establecer recomendaciones sobre su utilización