Sanidad amplía las pruebas de cáncer de mama a mujeres de 45 a 75 años

La Comisión de Salud Pública aprobó la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años.
Hasta la fecha, la cartera común de servicios establecía la realización de una mamografía cada dos años para mujeres de entre 50 y 69 años. Ahora, la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.
Según informa el Ministerio de Sanidad, la medida responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.
La ampliación del cribado se apoya además en la experiencia acumulada por Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, que ya han incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz, y Galicia fue clave para respaldar de 70 a 74 años.
En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces. Asimismo, los datos de Navarra muestran una tasa media de detección del 4,20% entre 2022 y 2024, comparable a la observada en mujeres de 50 a 54 años. En el caso de las mujeres de 70 a 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.
Instauración
El Ministerio subrayó que la ampliación del programa se desarrollará de manera gradual para garantizar una “implementación homogénea” y “de calidad en todo el territorio”. De este modo, las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad.
Con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar la periodicidad bienal.
La Ministra Mónica García destacó que “es una medida muy importante porque, cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan”. “Había que dar este paso, ya que hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y, en el caso de las mayores de 70, sigue siendo una herramienta muy útil para detectar tumores a tiempo”. La ampliación del cribado supone una “conquista” para todas las mujeres. “Durante mucho tiempo, asociaciones, profesionales y pacientes han reclamado ampliar este cribado”.
compra mamógrafos
Canarias ha sacado a licitación por 2,8 millones de euros el suministro con instalación y puesta en funcionamiento de 10 mamógrafos digitales, con destino a diferentes centros sanitarios. El objetivo es aumentar los equipos diagnósticos que permitirán la implantación progresiva de los grupos de edad diana a los que va destinado el cribado del cáncer de mama.
Canarias se prepara para afrontar la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama que incluye a la cohorte de 45 a 74 años. La licitación, que cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del programa FEDER Canarias 2021-27, se divide en tres lotes y contempla el suministro de mamógrafos digitales con diferentes prestaciones tecnológicas, incluyendo sistemas de tomosíntesis, mamografía con contraste y sistemas de biopsia guiados por estereotaxia y tomobiopsia, además de estaciones diagnósticas de alta resolución. Los equipos incorporan tecnologías dirigidas a mejorar la calidad de imagen, optimizar el flujo clínico, aumentar la precisión diagnóstica y favorecer la accesibilidad y el confort de las pacientes durante las exploraciones.
Bonfante: “Es un triunfo; había que dar respuesta a esta realidad”
La presidenta de Ámate, Mari Carmen Bonfante se mostró ilusionada porque “ahora cada vez hay más mujeres jóvenes que son diagnosticadas de cáncer de mama, un 30% tiene menos de 40 años, por otro lado también hay más casos en mayores de 70 años. Había que dar respuesta a esta realidad. Lo importante es que una mujer de 45 años no tiene que ser funcionaria para hacerse una mamografía. Y ahora a las mujeres mayores de 69 años ya no les quitan la posibilidad de hacerse una mamografía”. Se mostró preocupada por “cómo se van a atender a todas las mujeres que serán llamadas”. “Es un triunfo para nosotras, llevábamos muchos años demandándolo”.