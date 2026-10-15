El curioso fenómeno que tiñe de colores el cielo de Canarias: qué son las nubes iridiscentes

El cielo de Tijoco, en el municipio de Adeje (Tenerife), fue escenario este miércoles, 14 de octubre, de un llamativo fenómeno atmosférico. El fotógrafo Eduardo García, conocido en Instagram como @tenerifelandscapes074, captó una imagen de nubes iridiscentes, una formación que destaca por mostrar colores similares a los del arcoíris.
Este fenómeno, conocido científicamente como irisación o iridiscencia, se produce cuando la luz solar interactúa con las diminutas partículas de agua presentes en las nubes, dando lugar a diferentes tonalidades.
La imagen tomada en el sur de Tenerife permite acercarse a una de las manifestaciones ópticas que pueden observarse en la atmósfera y que, aunque recuerdan al arcoíris, tienen un origen diferente.
Qué son las nubes iridiscentes y por qué aparecen
Las nubes iridiscentes son aquellas que presentan colores cambiantes, habitualmente rosas, verdes, azules o violetas, debido a la interacción de la luz con las pequeñas partículas que las forman. Según explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Atlas Internacional de Nubes, la irisación se caracteriza por la aparición de colores que pueden distribuirse de manera irregular o formar bandas casi paralelas a los bordes de las nubes.
Los tonos verdes y rosas suelen ser los más frecuentes, aunque su intensidad y distribución varían según las condiciones atmosféricas.
El fenómeno está relacionado con la difracción y la interferencia de la luz. Cuando las ondas luminosas interactúan con las diminutas gotas de agua, pueden producirse distintos colores visibles para el observador.
La OMM precisa que, cuando la irisación aparece a menos de 10 grados del Sol, predomina la difracción. A mayores distancias angulares, la interferencia suele desempeñar un papel más importante.
¿En qué se diferencian de un arcoíris?
Aunque las tonalidades pueden ser similares, las nubes iridiscentes no son arcoíris.
El arcoíris convencional aparece por la interacción de la luz solar con gotas de agua suspendidas en el aire, mediante procesos de refracción, reflexión interna y dispersión de la luz. En cambio, la irisación se observa directamente en determinadas nubes, especialmente en zonas donde sus partículas presentan tamaños similares.
Otra diferencia es su aspecto. Mientras que el arcoíris suele dibujar un arco de colores ordenados, las nubes iridiscentes pueden mostrar manchas o franjas de tonalidades mezcladas.
¿Las nubes iridiscentes anuncian lluvias o cambios en el tiempo?
La aparición de nubes iridiscentes no significa necesariamente que vaya a llover o que se aproxime una tormenta. Se trata de un fenómeno óptico que depende de las características de las nubes y de la posición de la luz solar respecto al observador. Por tanto, su presencia no constituye por sí sola una señal de condiciones meteorológicas adversas.
La fotografía captada por Eduardo García en Tijoco muestra el interés visual de un fenómeno que también puede observarse en otros puntos de Canarias cuando coinciden las condiciones necesarias.