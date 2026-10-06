Canarias se posiciona junto a los principales referentes mundiales en el sector aeroespacial

La Estrategia Aeroespacial Canaria proyecta estos días su hoja de ruta en Antalya (Turquía), en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica (IAC 2026), el más destacado y prestigioso del sector a nivel internacional. Entre los principales objetivos de la delegación canaria durante las jornadas ha estado posicionar al archipiélago como uno de los referentes aeroespaciales, dar a conocer y avanzar en el desarrollo de su propia estrategia junto a los principales actores del sector, y conocer las tendencias y líneas estratégicas que marcarán los próximos años, en las que Canarias quiere tener un papel protagonista.
La Estrategia Aeroespacial Canaria busca posicionarse como un referente internacional en el sector, demandando interés para desarrollar proyectos aeroespaciales, debido a unas fortalezas únicas: climatología favorable, posición geoestratégica, estructura académica y científica, y un régimen económico y fiscal singular.
Una de las líneas principales de la estrategia es el desarrollo del plan de promoción internacional del sector aeroespacial canario, situar a Canarias en el mapa del área y atraer iniciativas e inversiones en este ámbito basadas en las características anteriormente citadas.
Los representantes de la Estrategia Aeroespacial Canaria, con el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, al frente, han mantenido durante estos días diferentes encuentros de trabajo en el marco de la celebración de la IAC 2026 en Antalya (Turquía).
En la jornada inaugural, las reuniones se sucedieron con representantes de empresas e instituciones como Arkadia, Thales Alenia Space, GMV, Indra, Swedish Space Corporation, Agencia Espacial Europea (ESA), Satrec Korea, GTD, Satlantis, CEIIA. También están previstos encuentros con Open Cosmos, IEEC Cataluña, Agencia Espacial de Brasil, Agencia Espacial de Portugal y la Agencia de Sudáfrica.
Durante estos encuentros, todos los interlocutores valoraron el trabajo que está desarrollando la Estrategia Aeroespacial Canaria, como por ejemplo puso de manifiesto Ismael López, CEO de Thales Alenia Space, que destacó la apuesta muy decidida de Canarias en un sector estratégico, puntero, de alta tecnología y que genera empleo de alto valor añadido.
También resaltó la importancia de que las islas puedan jugar un papel relevante en este ecosistema de espacio.
David Pérez-Dionis puso en valor la importancia de dar a conocer los sólidos avances y el firme posicionamiento del archipiélago en el sector aeroespacial a nivel internacional, transmitiendo el compromiso del Gobierno de Canarias en seguir dando pasos y aprovechar las múltiples ventajas que ofrecen las islas para acoger programas, proyectos, instalaciones y planes de las organizaciones e instituciones más relevantes en el panorama mundial.
Además, destacó la receptividad mostrada por los diferentes protagonistas que han configurado una intensa agenda en este Congreso Internacional de Astronáutica.
IAC 2026 es el encuentro más destacado del sector a nivel mundial y en el que se dan cita las organizaciones, instituciones y agencias más relevantes en el segmento aeroespacial. La representación institucional de las islas participó en el evento dentro del Pabellón de España.
Se trata de un encuentro que se celebra anualmente, siendo de carácter itinerante en diferentes países. Esta cita de referencia planetaria es el único lugar y momento del año donde se reúnen todos los actores del sector espacial a nivel mundial. El congreso atrae a más de 6.000 participantes cada año.
Abarca todos los sectores y temas espaciales, acerca la información más completa y los avances más recientes en el ámbito académico e industrial, oportunidades para establecer contactos con la comunidad espacial global y explorar posibles colaboraciones únicas.