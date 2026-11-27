El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos en aguas próximas a la costa oeste de El Hierro durante la madrugada de este viernes, 27 de noviembre. Los movimientos sísmicos se han producido en poco más de una hora, con magnitudes de entre 1,9 y 3 y profundidades que oscilan entre los 34 y los 40 kilómetros.
El seísmo de mayor magnitud se detectó a las 01.13 horas, al oeste del municipio de El Pinar. Alcanzó una magnitud de 3 y se localizó a 37 kilómetros de profundidad.
Apenas cinco minutos después, el IGN registró otro terremoto de magnitud 2,5, situado al suroeste del mismo municipio y a 35 kilómetros de profundidad.
Los tres movimientos restantes se localizaron al oeste de La Frontera, entre las 01.53 y las 02.19 horas.
Los cinco terremotos registrados en El Hierro
Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, los movimientos sísmicos presentan las siguientes características:
- 01.13 horas: magnitud 3, al oeste de El Pinar y a 37 kilómetros de profundidad.
- 01.18 horas: magnitud 2,5, al suroeste de El Pinar y a 35 kilómetros de profundidad.
- 01.53 horas: magnitud 2,4, al oeste de La Frontera y a 36 kilómetros de profundidad.
- 01.56 horas: magnitud 1,9, al oeste de La Frontera y a 34 kilómetros de profundidad.
- 02.19 horas: magnitud 2,4, al oeste de La Frontera y a 40 kilómetros de profundidad.
Los cinco seísmos se han concentrado en el entorno de la costa occidental de la Isla, con dos movimientos localizados en las proximidades de El Pinar y otros tres frente a La Frontera.