El fotógrafo Eduardo García vuelve a sorprender desde el sur de Tenerife con un espectacular ‘Time Lapse’

El Día Mundial de la Fotografía dejó este miércoles una imagen especial desde el sur de Tenerife. Eduardo García, fotógrafo aficionado, captó un atardecer en Punta Blanca, en la zona de Alcalá, Guía de Isora, y compartió además un pequeño time lapse de la escena.
La fotografía fue tomada durante la tarde del 19 de agosto, fecha en la que cada año se celebra esta jornada dedicada a la fotografía, y García decidió hacerla coincidir con la efeméride.
El Día Mundial de la Fotografía se celebra cada 19 de agosto, una fecha vinculada a la presentación pública del daguerrotipo en Francia en 1839, uno de los grandes hitos en el desarrollo de la fotografía.
Eduardo García es natural de Los Realejos y reside desde hace aproximadamente tres décadas en el sur de Tenerife. La fotografía no es su profesión, pero sí una afición a la que dedica buena parte de su tiempo.
Una pasión que ha llevado imágenes de Tenerife a National Geographic
Su trayectoria ya ha llevado algunas de sus imágenes más allá de las Islas. De hecho, la prestigiosa revista National Geographic España ha publicado algunos de sus trabajos.
DIARIO DE AVISOS ya había recogido anteriormente otras imágenes suyas, como una fotografía de un arcoíris sobre el faro de Punta de Teno o una gran ola captada precisamente en Punta Blanca. En aquella ocasión, García explicaba que entiende la fotografía como una forma de mostrar escenas cotidianas que pueden pasar inadvertidas.
Una de sus imágenes más reconocidas retrata el Teide acompañado por una nube lenticular. Según explicó anteriormente a este periódico, aquella fotografía permaneció durante años en su archivo antes de terminar siendo publicada.
Punta Blanca, de nuevo ante su objetivo
El escenario elegido en esta ocasión vuelve a ser Punta Blanca, en el litoral de Guía de Isora, una zona que García ya ha fotografiado en otras oportunidades.
La nueva imagen llega precisamente un día después de que fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo celebraran una efeméride que pone el foco en la capacidad de la fotografía para documentar paisajes, momentos y escenas que pueden desaparecer en cuestión de segundos.
Para García, el homenaje fue mucho más sencillo: cámara, paisaje y un atardecer en Tenerife.