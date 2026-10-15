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Hallan muerto en una playa de Barcelona al niño de 12 años desaparecido durante el temporal

El menor desapareció en Granollers durante la madrugada del pasado 4 de octubre, coincidiendo con un episodio de fuertes lluvias.
Hallan muerto en una playa de Barcelona al niño de 12 años desaparecido durante el temporal
Ambulancia del SEM. Lorena Sopêna/Europa Press (archivo)
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El cuerpo del menor de 12 años con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del domingo 4 de octubre ha sido hallado en la playa de Sitges, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado la identidad del fallecido y ha trasladado sus condolencias a la familia en el homenaje de este jueves al expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc en Barcelona.

El menor desapareció el 4 de octubre, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas, y se le buscó durante 10 días con hasta 50 efectivos de los Bombers, Mossos d’Esquadra y voluntarios.

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