La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 15 de octubre, una jornada marcada por la calima en Canarias, el ascenso de las temperaturas y los intervalos nubosos.
El polvo en suspensión afectará inicialmente a la provincia oriental y se extenderá durante la tarde a medianías y cumbres de las Islas occidentales.
Según la previsión del organismo estatal, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso generalizado, que será más acusado en las máximas de las medianías orientadas al norte.
La Aemet prevé casi 30ºgrados en Tenerife
En Santa Cruz de Tenerife se alcanzarán los 29 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará una máxima de 27 grados.
La Aemet no contempla fenómenos meteorológicos significativos para esta jornada, aunque el viento podrá ganar intensidad en determinados puntos del Archipiélago.