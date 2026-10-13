Martes de lluvias en Canarias: la Aemet señala dónde serán persistentes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 13 de octubre, una jornada marcada por las lluvias en Canarias, especialmente en el norte y nordeste de las Islas de mayor relieve. Las precipitaciones podrán alcanzar intensidad moderada y serán persistentes en algunas zonas de La Palma, mientras que el viento ganará fuerza en distintos puntos del Archipiélago.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o ligeros ascensos, con máximas de hasta 28 grados en Arrecife y mínimas de 16 grados en Valverde. La previsión también contempla rachas de viento localmente muy fuertes en Tenerife y un empeoramiento puntual del estado del mar.
Dónde lloverá más este martes en Canarias
Según la previsión de la Aemet, La Palma será una de las Islas con precipitaciones más persistentes, especialmente en las medianías del norte y este, donde se esperan lluvias débiles a moderadas.
En Tenerife, predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias ocasionales que podrán alcanzar intensidad moderada. Estas precipitaciones serán más frecuentes en las medianías del nordeste.
La situación será similar en La Gomera, donde se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte, especialmente en medianías. En El Hierro también habrá precipitaciones ocasionales, que podrán ser localmente moderadas.
Por su parte, Gran Canaria registrará cielos nubosos en el norte, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más frecuentes y significativas en las medianías.
En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada comenzará con intervalos de nubes bajas y altas. La nubosidad aumentará durante la mañana y se abrirán claros por la tarde.
La Aemet prevé viento fuerte en Tenerife y otras Islas
El viento soplará moderado del nordeste en buena parte del Archipiélago, aunque aumentará de intensidad en determinadas zonas.
En Tenerife se esperan intervalos de viento fuerte durante las horas centrales del día en la vertiente sureste y el extremo oeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes.
En Gran Canaria, el viento también podrá alcanzar intensidad fuerte durante la tarde en las vertientes sudeste y noroeste.
La Palma registrará intervalos de viento del este ocasionalmente fuerte en medianías y zonas altas, mientras que en El Hierro se esperan intervalos fuertes en las vertientes sudeste y oeste.
En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé viento del nordeste de fuerza tres a cinco, que podrá alcanzar localmente fuerza seis en puntos de la costa de Tenerife.
Habrá marejada, aumentando puntualmente a fuerte marejada, especialmente en aguas de la provincia occidental. También se espera mar de fondo del norte con olas de hasta un metro.
Temperaturas en Canarias este martes
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o experimentarán ligeros ascensos en buena parte del Archipiélago, según la previsión de la Aemet.
En Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 27 de máxima en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Gran Canaria se esperan valores de entre 23 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
En las Islas orientales, Lanzarote registrará temperaturas de entre 22 y 28 grados en Arrecife, mientras que en Fuerteventura se situarán entre los 22 y los 26 grados en Puerto del Rosario.
Por su parte, La Palma tendrá temperaturas de entre 20 y 24 grados en Santa Cruz de La Palma, mientras que en La Gomera los termómetros alcanzarán los 27 grados de máxima y los 22 de mínima en San Sebastián.
Finalmente, El Hierro registrará las temperaturas más bajas de las localidades de referencia, con 16 grados de mínima y 21 de máxima en Valverde.
La jornada estará marcada por el contraste entre las vertientes norte, donde se concentrarán las precipitaciones, y las zonas del sur, que tendrán intervalos nubosos y mayores periodos de claros.