Vuelven los Munchitos que marcaron a varias generaciones de canarios

El nuevo miembro de la familia Munchitos ya está disponible en los puntos de venta habituales. En línea con los últimos lanzamientos de la marca, el diseño del envase apuesta por una estética creativa, colorida y repleta de guiños visuales al tomate, pensada para captar la atención desde el primer momento.
Esta nueva imagen refuerza el carácter alegre y cercano de Munchitos, convirtiendo cada bolsa en una invitación a disfrutar de un snack que no pasa desapercibido.
El exterior sorprende, pero el interior no se queda atrás. El sabor tomate sigue ocupando un lugar especial en la memoria de muchas personas gracias a su equilibrio entre intensidad, frescura y ese característico toque ácido que se reconoce al instante.
Un sabor que evoca recuerdos de infancia para varias generaciones de consumidores y que ahora Munchitos reinterpreta con su calidad, particular textura y su inconfundible crujiente.
Disponible por tiempo limitado, Aperitivos snack continúa apostando por la innovación sin renunciar a la esencia de Munchitos, ofreciendo nuevas experiencias de sabor mientras mantiene la cercanía y la personalidad que la han convertido en una de las marcas más reconocidas y queridas de Canarias.
Sobre Aperitivos Snack
Aperitivos Snack es una empresa canaria especializada en la fabricación y comercialización de snacks, frutos secos, bebidas y otras categorías de alimentación.
La empresa cuenta con una sólida presencia en el mercado canario y desarrolla productos para diferentes canales de venta, combinando capacidad industrial, cercanía al mercado y una apuesta constante por la innovación.