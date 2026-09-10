Alerta de AESAN por un complemento de melatonina: piden dejar de consumirlo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la retirada del complemento alimenticio Melatonin Time Release, de la marca Haya Labs, por su elevado contenido de melatonina.
La alerta afecta a un producto comercializado en frascos de 60 tabletas, con código de barras 858047007021. AESAN recomienda a las personas que lo tengan en casa que no lo consuman.
Qué producto está afectado
La alerta corresponde al complemento alimenticio Melatonin Time Release, de Haya Labs, procedente de Estados Unidos.
Los datos facilitados por AESAN para identificarlo son:
- Producto: Melatonin Time Release
- Marca: Haya Labs
- Formato: frasco de 60 tabletas
- Código de barras: 858047007021
- Conservación: temperatura ambiente
La alerta fue publicada el 9 de septiembre de 2026 con la referencia ES2026/243.
Por qué se ha ordenado la retirada
Según AESAN, el etiquetado declara un contenido de 5 miligramos de melatonina por tableta.
La Agencia explica que esa cantidad de sustancia activa puede modificar funciones fisiológicas mediante una acción farmacológica y suponer riesgos para la salud, con posibles reacciones adversas de diferente gravedad.
La notificación llegó a AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de una comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.
La información se ha trasladado a las comunidades autónomas para comprobar la retirada del producto de los canales de comercialización.
Qué hacer si lo tienes en casa
AESAN recomienda expresamente a quienes tengan este complemento alimenticio en su domicilio que se abstengan de consumirlo.
La Agencia aconseja, ante cualquier alerta alimentaria, comprobar con atención la denominación y los datos identificativos del producto para determinar si coincide con el afectado.
La retirada afecta específicamente al producto Melatonin Time Release de Haya Labs identificado por AESAN, por lo que no debe extrapolarse la alerta a todos los complementos de melatonina.