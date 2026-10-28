Los votantes del PP en Tenerife tendrán el 29 de noviembre una opción de lo más pintoresca: elegir como senador por la Isla a un ingeniero de León que fue candidato de Vox en 2023, muy conocido en su casa y a la hora del almuerzo. Se llama FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PARAMIO y aterriza en las listas populares gracias al pacto entre FEIJÓO y ABASCAL. Una operación que ha dejado a más de un histórico del PP canario preguntándose para qué sirven las agrupaciones locales si los candidatos se deciden en Madrid. Y MANOLO DOMÍNGUEZ, presidente regional del partido, en medio del sainete. ABASCAL elige al candidato, Génova da las órdenes y DOMÍNGUEZ pone la papeleta. Al bueno del líder popular en el Archipiélago le han dado mando en plaza, pero las órdenes llegan de la capital y los senadores vienen importados y hasta con pedigrí desde León. Ay mi cabeza.
Abascal le impone a Manolo Domínguez un leonés en la lista al Senado; ¡vaya papelón!
Abascal elige al candidato, Génova da las órdenes y Domínguez pone la papeleta
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