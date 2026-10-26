Alertan de la presencia de Listeria en mejillones cocidos de una popular marca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en mejillones cocidos de la marca Marvalmar.
En concreto, el producto afectado es el Mejillón de Chile cocido, de la marca Marvalmar, envasado en bandeja al vacío refrigerada, con un peso de 200 gramos, número de lote 387/21096 1809 y fecha de consumo preferente del 20 de noviembre de 2026.
Según la información de la Aesan, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Castilla – La Mancha, Castilla y León y Comunidad de Madrid.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.