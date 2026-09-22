Leroy Merlin pide dejar de usar este proyector por riesgo de lesiones oculares

Leroy Merlin ha lanzado una alerta por un proyector de estrellas con forma de astronauta ante un riesgo potencial de lesiones oculares. Según ha informado FACUA, la compañía pide a los clientes que tengan una unidad del lote afectado que dejen de utilizarla y la entreguen en una de sus tiendas para solicitar el reembolso.
El producto afectado es el proyector Gaming LED Astrolite, comercializado por Leroy Merlin por 34,99 euros. La advertencia afecta específicamente al lote 11-GBX-34, con referencia 85188625 y código de barras 3700619433592, según la información difundida por FACUA.
La organización de consumidores recoge el aviso de Leroy Merlin, que señala que el artículo presenta un “riesgo potencial de lesiones oculares” que podría provocar daños en la vista de quienes lo utilicen.
Qué deben hacer quienes lo tengan en casa
La recomendación para los consumidores que identifiquen el lote afectado es dejar de utilizar el producto.
Leroy Merlin solicita posteriormente que se entregue el artículo en cualquier tienda de la cadena para proceder a su reembolso. Para tramitar la devolución, la empresa indica que será necesario presentar el tique de compra.
El importe señalado para el producto en España es de 34,99 euros, precio que también figura en la ficha localizada de Leroy Merlin correspondiente a la referencia afectada.
El aviso, por tanto, resulta especialmente relevante para quienes hayan comprado este proyector: deben comprobar el número de lote antes de volver a utilizarlo y, si coincide con el 11-GBX-34, seguir las indicaciones de devolución facilitadas por la compañía.