Los vecinos de las urbanizaciones de Los Cristianos que lindan con la Montaña de Guaza exigen el desalojo “inmediato” del asentamiento ilegal que crece frente a sus casas, en algunos casos a apenas 15 metros.
La empresa que administra las comunidades de Mirador, Royal Palm y Playa Graciosa 1, 2 y 3 estima que el problema “podría afectar a unos 3.000 residentes” y denuncia que el asentamiento se multiplica mes a mes “sin que ninguna administración actúe en consecuencia”.
Una de las vecinas afectadas es Irune Apellániz, que lleva año y medio viviendo en uno de los complejos y asegura haber presenciado “cómo se levantaba”. Según relata, junto a tiendas de campaña, se han erigido casetas hechas con palés de entre 100 y 150 metros cuadrados, incluso con huerto y placas solares.
Residuos y confrontación
Solo desde abril de este año, afirma, el número de viviendas instaladas frente a su casa “ha crecido más del doble”.
La vecina hace una radiografía de sus ocupantes. Estima que hay unos 200, desde “gente tranquila”, hasta otros, “agresivos y que confrontan con asiduidad a los vecinos”.
Apellániz afirma presenciar “mucha trifulca” y que llegó a denunciar a uno de los ocupantes por presuntas amenazas de muerte. “Me condiciona todos los días y a cualquier hora. Soy una persona que paga sus impuestos y tengo derecho a sentirme segura”.
Los vecinos denuncian la acumulación de residuos en el entorno, como neveras, sartenes, colchones… A ello se suman varios incendios en los últimos meses. Uno de ellos, el año pasado, que levantó una columna de humo visible desde todo el núcleo, y el último, producido este fin de semana que calcinó una de las casetas.
La empresa administradora denuncia daños en las instalaciones comunitarias, tales como los sistemas de riego y conexiones irregulares a las redes de agua y electricidad de las urbanizaciones, que les han obligado a clausurar los cuartos técnicos de mantenimiento. También en el depósito de residuos. “La seguridad de los vecinos está en peligro”, advierte.
UN ESPACIO ADYACENTE A UN PARAJE NATURAL
El espacio colindante es el Monumento Natural de la Montaña de Guaza, un cono volcánico que se sitúa en el punto más meridional de la Isla. Pese a la intensa explotación que ha sufrido desde época prehispánica, todavía conserva fauna y flora de considerable interés para Canarias, entre ellas el lagarto gigante de Tenerife y el guincho, ambos en peligro de extinción. Los vecinos temen que los incendios acaben afectando al entorno.
El Cabildo de Tenerife asegura que, tras la inspección de los agentes de Medio Ambiente, “no se ha detectado ningún asentamiento ilegal dentro del paraje natural”. Según precisa la institución insular, el poblado se encuentra en su linde, sobre un terreno rústico, cuyo grueso pertenece a un particular.
En el Ayuntamiento de Arona, el asunto baila entre dos áreas, Urbanismo y Medio Ambiente. La primera es la que puede requerir al propietario y abrir expedientes contra las construcciones, siempre y cuando se hayan realizado movimientos de tierra. Sin embargo, los técnicos del área no aprecian tal extremo, dado a que en el asentamiento solo se emplean, en su mayoría, palés y tiendas de campaña sin consolidación. La segunda se ocupa de la limpieza y su restitución, en el caso.
Ante la inacción, los vecinos anuncian que asistirán al pleno municipal del próximo 26 de noviembre para exponer su situación y prevén concentraciones.