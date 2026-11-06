Un poblado ilegal en la Montaña de Guaza crece junto a las viviendas de Los Cristianos

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, advirtió en marzo que “en menos de un año” habría “una favela en Los Cristianos”. Ocho meses después, el asentamiento al que se refería sigue consolidándose en la ladera de la Montaña de Guaza, en la parte alta de Los Cristianos, donde termina la zona urbana y empieza el espacio natural. Allí conviven ya unas 60 personas en refugios hechos con palés, cabañas y en tiendas de campaña. El campamento de Los Cristianos está junto a los chalés de la avenida Ámsterdam y a los apartamentos de las calles Santa Rosa y El Rodeo.
Los vecinos colindantes sienten que la ladera crece y crece, y se ha convertido en “un problema al que nadie ha sabido responder”.
Andrea Hernández, vecina de uno de las viviendas adyacentes, dice sentirse “amordazada de pies y manos, pasmada ante la celeridad de consolidación del poblado y la nula respuesta administrativa”. Hernández denuncia la acumulación de basura, falta de higiene y los olores que llegan hasta las casas. De noche, dice, se encienden hogueras. Todo ello les genera, según sus palabras, “una gran preocupación e inseguridad”.
COMPETENCIAS
“Vivimos literalmente al lado y tenemos la sensación de que el problema sigue creciendo mientras el entorno natural se destruye y degrada cada día más”, resumió.
“Cada día que pasa aumenta el deterioro y después será mucho más difícil recuperar la zona”, advirtió un comerciante de la zona a DIARIO DE AVISOS, además de alertar de que muchos de los pobladores que conviven bajan a su comercio y “roban cervezas u otras bebidas alcohólicas”.
Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, tras estudiar el poblado y sus características, se ha concluido que el deber de conservación no le corresponde. Su concejal, Javier Baute, explicó que su área “solo puede intervenir cuando hay edificaciones o movimientos de tierra”.
La naturaleza (de la totalidad) de los asentamientos de Los Cristianos, a día de hoy, es de estructuras no asentadas, solo palés y tiendas de campaña. Urbanismo ya ha remitido el expediente al área de Medio Ambiente, que tiene las competencias en salubridad y limpieza de la zona. El edil recordó, además, que la obligación de mantener limpia la parcela corresponde al propietario. También reconoció que han llegado a su área “diversas quejas de vecinos afectados” y definió la problemática como “un hecho que nos supera a todos en el Sur”.
Al otro lado de la Montaña de Guaza se encuentra Los Vivitos, un asentamiento más antiguo y de mayor consolidación. El Ayuntamiento inspeccionó en julio las viviendas del poblado y precintó 17 de las casi 100 que hay.
Antes de la operación, el consistorio aronero estuvo en estrecho contacto con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para saber a quién le correspondía intervenir. La Agencia respondió que estos asentamientos “no encajan en la categoría tradicional de infracción urbanística”.
Según ese criterio, las parcelaciones con obras y calles abiertas sí son una infracción urbanística. Las demás ocupaciones no se resuelven con una sanción, sino con una intervención municipal con enfoque social, a menudo limitado.
Sinhogarismo
La ladera de la montaña, en su lado con Los Cristianos, es parte de un problema mayor en Arona. En julio, el Consistorio presentó el primer diagnóstico municipal sobre sinhogarismo, elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife. El estudio contó cerca de 390 personas en exclusión residencial extrema y 22 asentamientos informales. La mayoría, en la costa.
Casi el 90% no tiene prácticamente ningún alojamiento. Más del 14% lleva más de cinco años en la calle. Casi el 78% no cobra ninguna ayuda ni pensión y el 58,1% tiene al menos una enfermedad crónica. Con ese informe, el Ayuntamiento reclamó fondos y cooperación al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Estado.