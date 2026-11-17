La Federación Salud Mental Canarias lamentó que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 no incluya una partida específica destinada a impulsar las políticas públicas de salud mental, por lo que ha reclamado las modificaciones necesarias durante la tramitación para incluir una dotación específica, nominada y finalista. “La salud mental vuelve a quedarse fuera de los presupuestos de Canarias” pese a solicitarlo reiteradamente. La salud mental “no puede ser una prioridad únicamente sobre el papel”.
La organización, representante del movimiento asociativo de la salud mental en Canarias en la que están adheridas entidades como AFES Salud Mental, Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico El Cribo, Salud Mental Atelsam, Asociación Salud Mental AFESur, Salud Mental La Palma, Asomasamen y Asociación TLP Impulso, informó de que a finales de julio remitió a los siete grupos con representación en el Parlamento una propuesta técnica para incorporar a los presupuestos una dotación “específica, nominada y finalista”, vinculada a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.
La documentación también fue enviada a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a la Presidencia del Parlamento regional, a la Consejería de Sanidad y a la Comisión de Sanidad. Pese a haber trasladado esta reivindicación “con antelación suficiente” para que la demanda pudiera ser considerada durante la elaboración de los presupuestos e insistido posteriormente en su necesidad, se constata con estupor que “no se ha traducido en una dotación concreta”.
Por ello, Salud Mental Canarias reivindica a los grupos parlamentarios y al Gobierno -específicamente a la consejería de Sanidad-, que promuevan lo antes posible las modificaciones necesarias durante el periodo de tramitación presupuestaria para incorporar una partida “específica, nominada y finalista” destinada a las políticas de salud mental en 2027. “La salud mental no puede seguir siendo una prioridad únicamente sobre el papel”, señaló el portavoz de la organización, Miguel Tomé.
Esta financiación permitiría desarrollar líneas estratégicas del Plan de Salud Mental de Canarias en ámbitos como la promoción, la prevención de la conducta suicida, la reducción del estigma y la exclusión social, la formación, la investigación y las actuaciones comunitarias.
Precisa que estos fondos no pretenden sustituir las necesidades ordinarias del sistema sanitario público, como la dotación de personal o los recursos materiales de Atención Primaria y de las unidades hospitalarias de Salud Mental. “Se trata de disponer de financiación complementaria, diferenciada y finalista para impulsar actuaciones específicas y dar continuidad a las políticas públicas”, subrayó.
El anterior Plan de Salud Mental de Canarias 2019-23 contenía una inversión complementaria de 15,3 millones para toda su vigencia, unos 2,5 anuales. Finalizado el plan y tras más de tres años de la Dirección General de Salud Mental, el sector no cuenta con una asignación específica y diferenciada.