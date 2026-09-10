ALDI retira unos ventiladores: pide devolverlos y reembolsa el dinero sin ticket

ALDI ha retirado del mercado unos ventiladores individuales recargables después de detectar un defecto en uno de los tipos de cables USB-C incluidos con el producto. La cadena ha pedido a los clientes que los hayan comprado que los devuelvan a cualquiera de sus supermercados para recibir el reembolso.
La compañía mantiene publicado en su página web oficial un aviso específico sobre la retirada del ventilador individual recargable.
El problema no afecta, según la información facilitada, a todos los cables suministrados con estos ventiladores. Los consumidores pueden comprobar fácilmente si disponen del modelo afectado observando sus conectores.
Cómo saber si el cable del ventilador está afectado
El cable USB-C que debe dejar de utilizarse presenta dos características concretas. Por un lado, cuenta con una ranura en el plástico de protección antitorsión del conector USB-A. Además, el plástico situado en el interior del conector USB-C es de color blanco.
En cambio, si el interior del conector USB-C es negro y la protección antitorsión del USB-A no presenta ninguna ranura, el cable puede continuar utilizándose con normalidad, de acuerdo con la información comunicada por la cadena.
La diferenciación entre ambos modelos permite a los clientes comprobar visualmente qué tipo de cable recibieron junto al ventilador.
ALDI devolverá el dinero sin ticket
ALDI solicita la devolución de los ventiladores recargables afectados adquiridos en cualquiera de sus establecimientos.
La cadena indica que reintegrará el importe pagado por el producto y que no será necesario presentar el ticket de compra para obtener el reembolso.
El aviso afecta por tanto a quienes todavía conserven uno de estos ventiladores y dispongan del modelo de cable identificado por la compañía.
Los consumidores que tengan dudas pueden contactar con ALDI a través del teléfono gratuito 900 902 466 o utilizar el formulario de contacto disponible en su página web.
La web oficial de ALDI recoge actualmente entre sus avisos a consumidores la retirada de este producto.