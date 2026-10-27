La Aemet prevé calima, posibles tormentas y hasta 30 grados este martes en Canarias

La calima continuará afectando a Canarias este martes, 27 de octubre, en una jornada marcada por los cielos cubiertos, el descenso generalizado de las temperaturas y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en algunas zonas del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El polvo en suspensión será más significativo en medianías y cumbres, aunque podría ganar intensidad en zonas bajas durante la segunda mitad del día. Mientras tanto, los termómetros podrían alcanzar los 30 grados en puntos del sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pese al descenso previsto en buena parte de las Islas.
Canarias continúa en prealerta por calima
El Gobierno de Canarias declaró este lunes, 26 de octubre, la prealerta por calima en todo el Archipiélago, una medida que entró en vigor a las 12.30 horas ante el deterioro de la calidad del aire.
Según la Dirección General de Emergencias, la concentración de partículas en suspensión podría intensificarse a partir del mediodía de este martes, especialmente en cotas bajas.
La previsión apunta a que el episodio alcance su máxima intensidad el miércoles 28 de octubre, cuando podrían superarse de forma generalizada concentraciones de 100 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión.
El Ejecutivo autonómico advierte de que esta situación puede afectar especialmente a las personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
La Aemet prevé posibles tormentas en Tenerife y La Palma
En Tenerife, los cielos estarán cubiertos por nubes medias y altas, con posibilidad de precipitaciones dispersas en el interior.
La Agencia tampoco descarta la formación de tormentas aisladas durante el día, acompañadas de chubascos ocasionales en las vertientes norte y este.
Las temperaturas bajarán, especialmente en medianías, mientras que el viento soplará del nordeste en las costas. En el Teide se esperan rachas fuertes hasta la tarde.
En La Palma, también podrán registrarse precipitaciones ocasionales y tormentas aisladas en zonas del interior. La calima será más significativa en medianías y cumbres, con temperaturas en descenso.
Por su parte, La Gomera y El Hierro tendrán abundante nubosidad media y alta, sin descartar algunas precipitaciones dispersas. El polvo en suspensión también estará presente, principalmente en las zonas más elevadas.
Hasta 30 grados en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, predominarán las nubes medias y altas, acompañadas de calima más significativa en medianías y cumbres.
Las temperaturas experimentarán un descenso, especialmente en las medianías del norte y oeste. Sin embargo, podrán alcanzarse localmente los 30 grados en zonas bajas del sur.
El viento soplará del nordeste en las costas, con intervalos fuertes en los litorales del sureste y oeste.
En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán cubiertos de nubes medias y altas, aunque tenderán a abrirse intervalos por la tarde.
La calima afectará principalmente a los niveles altos, pero podría intensificarse cerca de la superficie durante la segunda mitad de la jornada.
A pesar del ligero descenso térmico, se esperan máximas cercanas a los 30 grados en zonas del interior y sur de Lanzarote, así como en el interior y oeste de Fuerteventura.
Qué temperaturas se esperan este martes en Canarias
Según la previsión meteorológica difundida para este 27 de octubre, estas son las temperaturas mínimas y máximas previstas en las capitales insulares:
|Localidad
|Mínima
|Máxima
|Santa Cruz de Tenerife
|24 °C
|28 °C
|Santa Cruz de La Palma
|22 °C
|25 °C
|San Sebastián de La Gomera
|24 °C
|28 °C
|Valverde
|17 °C
|23 °C
|Las Palmas de Gran Canaria
|23 °C
|26 °C
|Puerto del Rosario
|23 °C
|27 °C
|Arrecife
|23 °C
|27 °C
Ante la persistencia de la calima, la Dirección General de Emergencias recomienda reducir las actividades físicas intensas al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas cuando aumente la concentración de polvo y extremar las precauciones al conducir si disminuye la visibilidad.