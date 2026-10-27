Un niño de cuatro años con discapacidad, sin servicio de comedor desde el año pasado

La familia de un niño de cuatro años que está escolarizado en el CEIP San Antonio, en Puerto de la Cruz, denuncia que tras más de un año su hijo, con una discapacidad del 43%, no puede utilizar el servicio de comedor escolar para el que tiene concedida una plaza subvencionada. Esta situación injusta “afecta directamente al bienestar, al desarrollo y a la inclusión” del menor. Es una familia numerosa especial, con otro hermano de 17 años, con un 50% de discapacidad.
El menor comenzó el colegio en septiembre de 2025, cuando tenía tres años. En octubre de ese mismo año empezó a utilizar el comedor escolar, pero, a finales de ese mes, la dirección del centro comunicó que no podría continuar asistiendo porque no había personal disponible para darle de comer. El niño tiene reconocido un grado de discapacidad del 43% y presenta diversas patologías y necesidades específicas de apoyo. Entre ellas se encuentran el trastorno del espectro autista, retrasos en el desarrollo y el lenguaje y diversas afecciones en su salud. Debido a sus necesidades, requiere ayuda para realizar determinadas actividades básicas propias de su edad, incluida la alimentación.
Al inicio de su escolarización tampoco contaba con una auxiliar de apoyo en el aula, recurso que le fue asignado a finales de noviembre de 2025.
La familia ha acudido a la Consejería de Educación y ha hablado con personas relacionadas con la gestión del servicio sin éxito. Las alternativas para que un auxiliar pudiera atenderlo durante el comedor no fueron autorizadas. Este curso volvieron a concederle plaza en el comedor pero no hay personal disponible para ayudarlo.