El comedor escolar, el gran problema del inicio de curso en Tenerife: 60 bajas y siete centros afectados

El servicio de comedor escolar se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del arranque del curso 2026-2027 en Tenerife. La comarca sureña ha sido la más castigada por un repunte de bajas laborales entre el personal auxiliar, que ha dejado a hasta siete centros sin la cobertura necesaria para atender al alumnado en unas condiciones óptimas.
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, cifró en 60 las bajas de auxiliares de comedor registradas en Tenerife durante los primeros días del curso escolar. La incidencia ha obligado a varios colegios a reducir el número de comensales -priorizando a los alumnos más pequeños y a los de cuota cero- o a que equipos directivos, docentes y progenitores se volcaran para poder prestar el servicio.
Entre los centros que han denunciado deficiencias en el comedor figuran el CEIP Fañabé, el CEIP Granadilla, CEIP Almácigo (Guía de Isora), CEIP La Cumbrita (Guía de Isora), Teobaldo Power (Guía de Isora), CEIP Tamaimo (Santiago del Teide) y CEIP José Esquivel (Santiago del Teide).
El municipio isorano y granadillero han sido algunos de los más afectados, hasta el punto de que, durante los primeros días, el servicio en el colegio homónimo funcionó de forma parcial.
La Consejeria aseguró a este periódico que ya se han incorporado dos nuevos auxiliares al centro, aunque todavía “resta cubrir una plaza para poder desempeñar el servicio con todas las garantías”. Según la previsión trasladada, el lunes el colegio lo recuperará al completo.
Suárez insistió en que se está trabajando para resolver la falta de personal, entre otras vías, solicitando al Servicio Canario de Empleo que amplíe las listas de las que se nutre la contratación de auxiliares.
El consejero explicó la magnitud del problema: “La consejería contrató el año pasado 100 auxiliares de comedor, de personal volante en caso de baja. Estamos teniendo problemas para abastecernos de personal”.
Matizó el alcance de la incidencia, al asegurar que “la actividad se está restableciendo”, pues nunca “se ha dejado de dar el servicio salvo en este caso”. Y sobre los plazos para la vuelta a la normalidad, aseguró que se prevé que “la próxima semana la actividad vuelva a la normalidad”. Por último, el consejero remarcó que el proceso de contratación sigue abierto para evitar que la incidencia se repita. “Es un procedimiento complejo, pero no le hemos dado la espalda”.