Madres y padres de toda la Isla se unen para denunciar la falta de auxiliares de comedores escolares: “Es insostenible”

La falta de personal en los comedores escolares se ha convertido en un problema que afecta a varios centros educativos de Tenerife, lo que ha llevado a diferentes asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) a coordinarse para denunciar la situación y reclamar un refuerzo urgente de auxiliares de comedor.
En los últimos días, varias AMPAs de la Isla han decidido unir fuerzas para visibilizar lo que consideran “un problema estructural” en la gestión del personal en los servicios de comedor. La denuncia llega pocos días después de que trascendiera el caso del CEIP Granadilla de Abona, donde cerca de 70 alumnos de 6º de Primaria se quedaron sin servicio de comedor escolar el miércoles 11 de marzo debido a la falta de auxiliares. El centro pudo resolver la situación al día siguiente, jueves 12 de marzo, cuando comunicó a las familias la reanudación del servicio para todo el alumnado.
Denuncias desde distintos centros
En este contexto, la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del CEIP Teófilo Pérez, en Tegueste, ha decidido dar un paso al frente y hacer pública la situación que, según explican, vive el centro desde hace más de dos años.
La representante del AMPA del CEIP Teófilo Pérez, Cleo Santos, asegura que “el colegio arrastra problemas de personal en el servicio de comedor desde 2023“, lo que ha provocado una situación que califica de “insostenible” tanto para el alumnado como para el equipo directivo y el resto de personal del comedor.
Según denuncia, la falta de sustituciones cuando el personal auxiliar se ausenta provoca “sobrecarga laboral y dificultades para garantizar una atención adecuada al alumnado“, durante el servicio.
El caso del CEIP Princesa Tejina
A estas denuncias se suma también la situación del CEIP Princesa Tejina, en La Laguna, donde el AMPA del centro alerta de problemas recurrentes en el funcionamiento del comedor escolar debido a la falta de sustituciones del personal auxiliar.
El representante del AMPA, Ignacio Brito, explica que se trata de una problemática que se repite desde hace varios cursos. “Las sustituciones se hacen tarde o directamente no se hacen, lo que coloca al servicio de comedor en una situación precaria de personal casi de forma continua”, señala.
Según Brito, esta falta de personal provoca que en numerosas ocasiones “no se cumplan las ratios establecidas“, que fijan una auxiliar por cada 25 alumnos en Educación Infantil y una por cada 35 en Educación Primaria. “Esto deja al alumnado en una situación deficitaria en cuanto a atención y vigilancia durante el servicio”, advierte.
Además, subraya que el personal auxiliar se ve obligado a asumir “una carga de trabajo muy elevada“, lo que genera tensiones en el día a día del comedor. “En muchas ocasiones el personal tiene que hacer frente a situaciones complicadas sin contar con los recursos humanos necesarios, lo que acaba provocando conflictos y dificultades para atender correctamente al alumnado”, explica.
Alumnado con necesidades educativas especiales
Desde el AMPA también recuerdan que el CEIP Princesa Tejina forma parte del programa de atención educativa para alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y que actualmente el centro cuenta con “un número significativo de estudiantes con estas características“, además de alumnado con TDAH o trastornos de conducta.
Muchos de estos estudiantes utilizan el servicio de comedor, un recurso que resulta fundamental para “favorecer su integración escolar y facilitar la conciliación laboral y familiar de sus familias“, señalan.
Sin embargo, desde la AMPA advierten de que el personal auxiliar del comedor “no dispone de formación específica para atender a alumnado con necesidades especiales“. “La gestión de estas situaciones provoca una sobrecarga para el personal y, al mismo tiempo, dificulta que se pueda prestar la atención adecuada al resto del alumnado”, destacan.
Reclaman soluciones a la Consejería
Ante este escenario, varias AMPAs de Tenerife han decidido coordinarse para reclamar soluciones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el objetivo de reforzar el personal de los comedores escolares.
Entre las principales demandas, solicitan “agilizar los procesos de sustitución del personal no docente” para que las bajas puedan cubrirse con rapidez y se garantice el correcto funcionamiento del servicio.
Asimismo, reclaman que los comedores escolares “cuenten con personal formado para atender a alumnado con necesidades educativas especiales“, de forma que se puedan cubrir adecuadamente sus necesidades y se evite la sobrecarga del personal actual.
Las familias insisten en que se trata de un problema que “afecta a varios centros de la Isla“, por lo que consideran necesario adoptar medidas estructurales que garanticen la estabilidad y el buen funcionamiento de un servicio esencial el alumnado.