economía

Canarias supera a Brasil en turistas: las Islas reciben más viajeros que todo el ‘gigante sudamericano’

Los datos oficiales confirman la fortaleza del Archipiélago frente a otros destinos atractivos
Canarias supera a Brasil en turistas: las Islas reciben más viajeros internacionales que todo el gigante sudamericano
Canarias supera a Brasil en turistas: las Islas reciben más viajeros internacionales que todo el gigante sudamericano. | DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Las comparaciones en el sector turístico suelen deparar sorpresas llamativas. Los últimos datos oficiales demuestran que Canarias recibe anualmente más turistas internacionales que todo Brasil.

El país sudamericano cuenta con dimensiones continentales y millones de kilómetros cuadrados. No obstante, las ocho islas logran superar sus registros de forma holgada.

Noticias relacionadas
  1. El Gobierno canario pide a Aena revisar la inversión en Tenerife Sur para mejorarla en Gran CanariaCanarias recibe 16 millones de turistas internacionales en 2025, un 3,6% más que el año anterior
  2. El gasto turístico en Canarias se incrementó un 3,9% en 2025El gasto turístico en Canarias se incrementó un 3,9% en 2025
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

El año 2025 cerró con balances históricos para ambos destinos. Brasil alcanzó su mejor año histórico en turismo internacional al registrar la llegada de 9,3 millones de turistas extranjeros, según datos oficiales de la agencia gubernamental Embratur.

Por su parte, Canarias terminó el ejercicio de 2025 con la cifra de 15,7 millones de turistas extranjeros, según la Encuesta sobre Gasto Turístico publicada por el ISTAC.

La diferencia a favor de las Islas es de más de seis millones de visitantes.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas