Canarias supera a Brasil en turistas: las Islas reciben más viajeros que todo el ‘gigante sudamericano’

Las comparaciones en el sector turístico suelen deparar sorpresas llamativas. Los últimos datos oficiales demuestran que Canarias recibe anualmente más turistas internacionales que todo Brasil.
El país sudamericano cuenta con dimensiones continentales y millones de kilómetros cuadrados. No obstante, las ocho islas logran superar sus registros de forma holgada.
El año 2025 cerró con balances históricos para ambos destinos. Brasil alcanzó su mejor año histórico en turismo internacional al registrar la llegada de 9,3 millones de turistas extranjeros, según datos oficiales de la agencia gubernamental Embratur.
Por su parte, Canarias terminó el ejercicio de 2025 con la cifra de 15,7 millones de turistas extranjeros, según la Encuesta sobre Gasto Turístico publicada por el ISTAC.
La diferencia a favor de las Islas es de más de seis millones de visitantes.