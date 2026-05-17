Tener un buen sueldo ya no basta: los canarios necesitan más de 47.000 euros de ahorro inicial para comprar una vivienda

Los canarios necesitan de media 47.143 euros de ahorro inicial para poder acceder a una hipoteca en España, lo que supone un 7,45% más con respecto a los datos del año anterior, según ha informado esta semana Qualis Credit Risk en un comunicado.
Por provincias, las cifras son similares, ya que para comprar una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria el ahorro necesario asciende a 47.249 euros (+7,46%) y en Santa Cruz de Tenerife se sitúa en 47.041 euros (también un 7,46% más).
Mientras, en el conjunto de España se precisan de 48.031 euros de ahorro inicial, un 9% más. Este desembolso ha supuesto que el comprador deba tener ahorrado un 27% del total del precio de compraventa, según han reflejado las cifras del estudio elaborado por la compañía.
Sin embargo, la cuantía es aún mayor en provincias como Baleares o Madrid, donde se requieren 87.126 euros de ahorro en la primera y 82.952 euros en la capital, lo que significa un incremento del 10,6% y del 12%, respectivamente.
Al otro lado de la tabla se encuentran, en cambio, Ciudad Real, donde se necesitan 19.803 euros para la entrada de una vivienda; Jaén, con 20.086 euros, y Zamora, con 21.621 euros.
El 30% del ahorro para pagar costes
Las entidades financieras suelen ofrecer financiación de hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar el 20% restante como entrada, según datos del informe.
“Hay miles de potenciales compradores que si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada”, ha señalado la responsable de las relaciones con los clientes de Qualis Credit Risk, Mariola Municio.
Asimismo, el análisis también ha puesto de relieve que una parte significativa del desembolso inicial “no se destina directamente a la compra de la vivienda”, ya que en muchas zonas de España, entre el 30% y el 31% del ahorro necesario corresponde a impuestos y costes de formalización de la operación.
En conjunto, Qualis Credit Risk ha destacado la “necesidad” de facilitar el acceso al crédito hipotecario para promover el acceso a la vivienda en un contexto en el que la edad media de emancipación sigue siendo elevada.
El estudio de Qualis Credit Risk se ha apoyado en datos del coste del metro cuadrado medio ofrecido por el Ministerio de Vivienda en el cuarto trimestre de 2025 y, además, ha tomado como referencia una vivienda tipo de 80 metros cuadrados de segunda mano.