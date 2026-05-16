El plazo para solicitar la línea de subvenciones del Gobierno de Canarias destinada a la adquisición de vivienda habitual para menores de 35 años afronta sus últimas 48 horas, concluyendo definitivamente este lunes 18 de mayo de 2026, inclusive.
La convocatoria, gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) con una partida global de 3 millones de euros, busca aliviar el esfuerzo financiero de la emancipación juvenil. La ayuda directa puede alcanzar un máximo de 11.000 euros por beneficiario, un importe que no se computa sobre los gastos y tributos, sino directamente sobre el coste de la adquisición.
A continuación, recopilamos los requisitos clave, los límites de precios y el método exprés para tramitar la solicitud antes de que expire el plazo:
💰 ¿Quién puede solicitarla y qué viviendas entran?
Para poder optar a estos fondos del Ejecutivo regional, los solicitantes deben cumplir estrictamente las siguientes condiciones:
- Edad: tener igual o menos de 35 años en la fecha en la que se firmó la escritura.
- Fechas de compra: la vivienda (totalmente construida) debe haberse adquirido y elevado a escritura pública entre el 1 de enero de 2025 y el último día del plazo (18 de mayo de 2026).
- Límites de precio de la casa (sin contar gastos ni impuestos):
- Hasta 170.000 euros en islas capitalinas (Tenerife y Gran Canaria).
- Hasta 200.000 euros en islas no capitalinas (La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa) o en caso de familias numerosas.
- Financiación: es obligatorio haber suscrito un préstamo hipotecario que cubra, como mínimo, el 50% del coste de la compra.
- Destino obligatorio: la vivienda debe ser la residencia habitual y permanente del beneficiario durante un periodo mínimo de cinco años, plazo en el que no se podrá alquilar ni vender sin permiso del ICAVI.
Límites de ingresos por unidad de convivencia
Los ingresos anuales de las personas que habitan la vivienda de forma estable no pueden superar los baremos fijados por el IPREM:
- Carácter general: hasta 3 veces el IPREM.
- Discapacidad general o Familia Numerosa general: hasta 4 veces el IPREM.
- Discapacidad especial o Familia Numerosa especial: hasta 5 veces el IPREM.
Ojo: si la vivienda ha sido comprada por más de una persona (por ejemplo, una pareja), las solicitudes son individuales. Cada uno debe presentar la suya y la ayuda se ajustará a su porcentaje de propiedad (ej. 5.500 euros para un 50% de la casa).
📋 ¿Qué papeles hay que preparar ya?
Debido al escaso margen de tiempo, es vital recopilar la documentación básica:
- Copia simple de la escritura pública de adquisición de la vivienda.
- Copia simple de la escritura de la hipoteca (si no viene detallada en la de compraventa).
- Certificado o volante de empadronamiento colectivo e histórico (para acreditar quiénes viven en la casa).
- Firmar el Anexo I (declaración de convivencia) y los Anexo II (autorización de consulta de datos para los convivientes mayores de 16 años). Si el comprador vive solo, basta con la solicitud principal.
¿Cómo y dónde se presenta antes del lunes?
La presentación debe realizarse de forma preferentemente electrónica para agilizar los tiempos a través de la oficina virtual del Gobierno autonómico. Los canales habilitados requieren certificado digital o el sistema Cl@ve permanente.