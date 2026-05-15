Multas de hasta 3.000 euros por el aire acondicionado: lo que debes saber antes de instalarlo

Con la llegada de los meses de calor al Archipiélago, la instalación de sistemas de climatización se convierte en una prioridad para el confort de muchos hogares canarios. Sin embargo, antes de proceder a la colocación de la unidad exterior de un aparato, es fundamental conocer las implicaciones legales que conlleva. Situar el compresor del aire acondicionado en la fachada de un edificio sin cumplir los requisitos normativos puede derivar en conflictos vecinales, la obligación de retirarlo y sanciones económicas que, dependiendo del municipio y la gravedad, pueden alcanzar los 3.000 euros.
A diferencia de las informaciones alarmistas que circulan periódicamente, no existe una ley estatal reciente del Gobierno central dirigida exclusivamente a prohibir estos aparatos. La realidad jurídica en España, y específicamente en Canarias, se rige por un marco doble: la legislación sobre propiedad horizontal y las competencias urbanísticas y de protección ambiental de cada ayuntamiento.
El consentimiento vecinal: la Ley de Propiedad Horizontal
El primer filtro legal que debe superar cualquier instalación exterior se encuentra en el propio régimen del edificio. Las fachadas de los inmuebles sometidos al régimen de comunidad de bienes tienen la consideración legal de elementos comunes.
De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, ningún propietario está facultado para modificar la estructura, configuración o estado exterior del edificio de manera unilateral, ya que esto altera un bien compartido.
Para poder realizar una instalación que sea visible desde el exterior o que perfore los muros comunes, es imperativo contar con la autorización previa de la junta de propietarios. En caso de que un vecino proceda a la instalación sin dicho consentimiento, la comunidad de propietarios está legitimada para emprender acciones civiles encaminadas a exigir la retirada del equipo y la restitución de la fachada a su estado original, corriendo los costes de la obra a cargo del infractor.
El marco autonómico y las sanciones de los ayuntamientos canarios
Más allá del ámbito privado de la comunidad de vecinos, la colocación de elementos en el exterior de las edificaciones está sujeta a la ordenación del territorio y al urbanismo. En el Archipiélago, las directrices generales se encuadran dentro de la normativa del suelo y protección del paisaje, coordinada a nivel regional por la administración autonómica.
No obstante, la competencia directa para regular las condiciones estéticas de las fachadas, conceder las licencias pertinentes y aplicar sanciones corresponde en exclusiva a los Ayuntamientos a través de sus respectivos Planes Generales de Ordenación (PGO) y Ordenanzas Municipales de Edificación o Paisaje Urbano.
- Ubicación de los aparatos: por norma general, las normativas locales de los municipios canarios exigen que las unidades exteriores de climatización se ubiquen en espacios no visibles desde la vía pública, tales como patios interiores, azoteas, cubiertas o terrazas privadas, siempre que queden ocultas por elementos fijos de la edificación.
- Zonas protegidas y cascos históricos: la tolerancia institucional es prácticamente nula en los entornos urbanos catalogados o de especial protección patrimonial (como el conjunto histórico de San Cristóbal de La Laguna o los barrios históricos de otras capitales canarias). En estas áreas, alterar la estética arquitectónica con un compresor visible constituye una infracción urbanística grave.
- Cuantía de las multas: las sanciones económicas aplicadas por los ayuntamientos por vulnerar las ordenanzas estéticas o de edificación varían en función de la gravedad y de la catalogación del inmueble. Las multas oscilan habitualmente desde unos cientos de euros para los casos más leves hasta los 3.000 euros en las infracciones graves que afecten al paisaje urbano protegido.
Contaminación acústica y vertidos de agua a la vía pública
La estética no es el único factor de control. Las ordenanzas municipales de protección ambiental de las Islas regulan estrictamente dos aspectos técnicos esenciales de los sistemas de aire acondicionado:
- Emisión de ruidos: los compresores de climatización deben cumplir con los límites de decibelios fijados por las normativas locales frente a la contaminación acústica. Si el aparato genera vibraciones o ruidos que excedan los umbrales permitidos (especialmente durante el periodo nocturno), los vecinos pueden solicitar una medición técnica a la Policía Local, lo que puede originar la apertura de un expediente sancionador.
- Evacuación de condensados: el vertido de agua procedente de la condensación directamente a la acera o a la vía pública está expresamente prohibido en las ordenanzas de convivencia y limpieza de la práctica totalidad de los municipios de Canarias. Estos goteos suponen un riesgo de caída para los viandantes y causan el deterioro del pavimento urbano, por lo que su instalación debe canalizar obligatoriamente el agua hacia un desagüe interior.
Para conocer en detalle los requisitos de instalación, distancias, niveles de ruido y las autorizaciones necesarias en la capital tinerfeña, se puede acceder a las regulaciones específicas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Recomendaciones
Para garantizar que la climatización del hogar no derive en una sanción administrativa o en un litigio judicial, se recomienda seguir el siguiente orden de actuación:
- Revisar los Estatutos de la Comunidad: comprobar si el edificio dispone de una regulación específica o un acuerdo previo que determine el lugar exacto donde deben colocarse las unidades exteriores.
- Obtener la autorización de la Junta: si no está expresamente permitido en los estatutos, se debe solicitar su inclusión en el orden del día de la junta de vecinos para obtener el visto bueno formal.
- Verificar la normativa local: consultar en el departamento de urbanismo del ayuntamiento correspondiente cuáles son las restricciones estéticas y técnicas aplicables a la fachada de la vivienda según su ubicación geográfica.