Buscan a alguien para el ‘trabajo del verano’: pagan 1.000 euros y todos los gastos por ir a dos grandes festivales

La compañía Nortempo Staffing ha abierto un proceso de selección para contratar a un “testeador oficial de festivales”. El puesto ofrece una remuneración de 1.000 euros brutos por siete días de actividad y permite al trabajador acudir con un acompañante a dos de los eventos musicales más relevantes del país.
La oferta de empleo, publicada a través del portal NortEmpleo, busca a residentes en cualquier punto de España para cubrir una vacante de jornada completa y modalidad presencial.
El objetivo de la empresa es que la persona seleccionada viva la experiencia de los festivales desde dentro y genere contenido digital para las redes sociales.
Condiciones laborales
El contrato estipula un salario de 1.000 euros brutos por un periodo de trabajo de siete días. Además de la remuneración económica, la empresa se hace cargo de todos los gastos logísticos. Esto incluye el viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia del trabajador, el alojamiento durante todas las jornadas del evento y los gastos de desplazamiento y manutención.
Una de las particularidades de esta vacante es que el empleado podrá realizar su labor junto a un acompañante de su elección, para quien también estará incluida la entrada a los recintos musicales.
La función principal consistirá en la creación de vídeos y contenido para redes sociales, compartiendo el ambiente y los conciertos para dar visibilidad a la experiencia tanto en perfiles personales como en los corporativos de la compañía.
Boombastic y Arenal Sound
La actividad profesional se desarrollará en dos ubicaciones estratégicas de la geografía española.
La primera parada será en el festival Boombastic, celebrado en Llanera (Asturias), durante los días 16, 17 y 18 de julio.
Posteriormente, el trabajador se desplazará hasta Burriana (Castellón) para asistir al Arenal Sound, programado para el 30 y 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto.
Requisitos del puesto
Para acceder a esta posición, la compañía busca personas con dotes de comunicación y capacidad para crear contenido digital con naturalidad.
No se requiere experiencia previa, lo que abre la oportunidad a perfiles jóvenes que deseen tener un primer contacto con el mercado laboral en un entorno de ocio.
Es imprescindible residir en España y tener disponibilidad para viajar en las fechas señaladas.
Estrategia de captación de talento joven
Según ha informado la empresa, esta iniciativa se enmarca en una estrategia de employer branding diseñada para conectar con las nuevas generaciones. Elena Murillo, directora de marketing y comunicación del grupo, ha señalado que el objetivo es acercar el empleo temporal a los jóvenes utilizando un lenguaje y entornos que les sean cercanos.
Desde la compañía subrayan que el trabajo temporal suele ser la puerta de entrada al mercado laboral para muchas personas. Con esta propuesta, buscan poner en valor dicha vía de acceso ganando experiencia en un entorno conectado con las formas actuales de relacionarse y compartir vivencias en el ámbito digital.