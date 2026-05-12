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España busca 17.000 profesionales para cubrir las jubilaciones del ‘baby boom’ antes de 2031

El sector marítimo nacional se enfrenta a un relevo generacional en los próximos cinco años
España busca 17.000 profesionales para cubrir las jubilaciones del 'baby boom' antes de 2031
España busca 17.000 profesionales para cubrir las jubilaciones del 'baby boom' antes de 2031. | DA
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El sector marítimo de España se enfrenta a un relevo generacional en los próximos cinco años. Según el informe sectorial “El desafío del talento en los puertos españoles”, elaborado por la consultora Ocean Capital Partners (OCP), el sistema portuario necesitará integrar entre 12.000 y 17.000 nuevos empleados para compensar la salida masiva de trabajadores que alcanzarán la edad de jubilación.

Este proceso de sustitución no será lineal, ya que coincide con una transformación estructural del modelo de negocio logístico.

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La digitalización de las terminales y la transición hacia energías verdes están desplazando la demanda desde los perfiles tradicionales hacia especialistas con altas capacidades tecnológicas.

Los perfiles más demandados: de la estiba a la ingeniería de datos

La modernización de las rutas marítimas y la implementación de sistemas de información comunes en la Unión Europea han generado una “brecha de talento”.

El sector ya no solo requiere personal operativo, sino que busca cubrir puestos técnicos de alta especialización:

  • Ingeniería: expertos navales, civiles, mecánicos y eléctricos para el mantenimiento y diseño de infraestructuras.
  • Tecnología: especialistas en automatización de procesos, análisis de datos (Big Data) y digitalización logística.
  • Energía: profesionales preparados para gestionar la nueva infraestructura de combustibles limpios en los muelles.

Un reto para la formación y la defensa

El documento de OCP subraya que esta necesidad de personal es especialmente urgente en los astilleros y puertos estratégicos, donde la modernización de las flotas y los nuevos requerimientos de seguridad y defensa exigen una reactivación de la capacidad industrial.

El sistema portuario español, coordinado por Puertos del Estado, se prepara así para un cambio de ciclo donde la formación continua será la llave para evitar el colapso del relevo generacional.

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