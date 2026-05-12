La incierta crisis energética global mantiene a Canarias en vilo

El Gobierno central se ha comprometido, a través del Ministerio de Transportes, a evaluar de manera particular la situación de Canarias si se alarga el conflicto bélico en Oriente Próximo y aumentan las consecuencias económicas.
En la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, contó que el ministro Óscar Puente ha remitido una carta en respuesta a una misiva enviada por Fernando Clavijo.
Puente escribe que “no es previsible” que haya problemas de suministro de queroseno en España a corto plazo, aunque añade que, de seguir prolongándose esta situación, “tendría consecuencias tremendamente dramáticas”.
La inestabilidad dispara los precios del crudo y complica la política monetaria de los bancos centrales, que deben mantener tipos de interés elevados. Un escenario de disrupción total podría llevar el precio del barril de Brent a los 150 dólares (ayer estaba a 104,91).
El incremento de los costos de energía y materias primas reduce el crecimiento económico mundial y presiona a los hogares; especialmente, en Europa y los países importadores de energía. Las proyecciones de analistas en Trading Economics calculan que el Brent podría cerrar el trimestre cerca de los 110,71 dólares con perspectivas de alcanzar los 124,51 en un horizonte de doce meses si persisten los bloqueos en rutas de suministro.
En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, Cabello mostró la preocupación por el “repunte” en la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias en el mes de mayo, después de que este año se habían reducido muy significativamente. En los primeros diez días arribaron 569 migrantes, frente a 299 del mismo periodo de 2025, lo cual significa un aumento del 90%. “En el mes de mayo ha habido un punto de inflexión bastante importante”, transmitió el viceconsejero. Ahora se trata de determinar si esta evolución obedece a un hecho aislado o si, por el contrario, marcará el ritmo durante las próximas semanas.
La denominada ruta Atlántica es considerada actualmente una de las vías migratorias más peligrosas del mundo. Conecta las costas del noroeste de África con las islas Canarias.