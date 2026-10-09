La sociedad canaria muestra un fuerte compromiso con la transición ecológica y apuesta por participar activamente en su desarrollo

La sociedad canaria muestra un fuerte compromiso con la transición ecológica, superior al del conjunto de España, y pide un papel activo en su desarrollo. Así lo refleja la edición 2026 del `Informe de la percepción social de la transición ecológica en Canarias´ del Observatorio de Transición Justa, impulsado por fundación Moeve en colaboración con Red2Red, cuyos resultados se han presentado hoy en Santa Cruz de Tenerife en una jornada de análisis y diálogo sobre los retos y oportunidades de la transición ecológica en las islas.
El estudio pone de manifiesto que la ciudadanía canaria percibe con especial intensidad los efectos del cambio climático, otorga una mayor prioridad a la acción climática y apuesta por participar en las decisiones que marcarán el futuro de la transición ecológica.
El encuentro reunió a representantes institucionales, empresariales, académicos y de la sociedad civil para reflexionar sobre cómo avanzar hacia una transición ecológica justa y adaptada a la realidad del Archipiélago. La directora de fundación Moeve, Teresa Mañueco, estuvo acompañada por el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata; la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez; y el consejero delegado de Sinpromi, Adal García.
Tras una exposición pormenorizada sobre el informe, realizada por Anabel Suso, de Red2Red, coordinadora del Observatorio de Transición Justa, se celebró una mesa de debate de la que formaron parte la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de La Laguna, Marta Domínguez, el director insular de Residuos del Cabildo de Tenerife, Alejandro Molowny, y el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Jesús Matilla.
Canarias, una sociedad especialmente comprometida con la transición ecológica
Los resultados del Observatorio muestran que la ciudadanía canaria destaca por un elevado nivel de concienciación y compromiso ambiental. El 60,9% de la población considera que la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, por encima de la media estatal. Asimismo, el 61% considera que la ciudadanía debe estar implicada en la toma de decisiones junto con las administraciones competentes, ocho puntos más que el conjunto de España.
La población canaria también percibe con mayor cercanía los efectos del cambio climático. La mitad de los encuestados considera que los fenómenos climáticos extremos afectan o pueden afectar a su salud, mientras que una amplia mayoría identifica impactos potenciales sobre la movilidad, los recursos naturales y la actividad económica del territorio.
Junto a esta preocupación, la sociedad canaria mantiene una visión optimista sobre las oportunidades asociadas a la transición ecológica. Una mayoría considera que puede contribuir a generar empleo, impulsar la innovación, mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social, situándose en varios indicadores por encima de la media nacional.
Para Teresa Mañueco, directora de fundación Moeve, “Canarias destaca por su compromiso con la lucha contra el cambio climático y por su convicción de que este proceso puede generar beneficios sociales y económicos para el territorio. Desde fundación Moeve impulsamos el Observatorio de Transición Justa para generar conocimiento y promover un diálogo constructivo que ayude a definir estrategias capaces de acelerar una transición ecológica justa, participativa y adaptada a la realidad de las Islas”.
Por su parte, Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, subrayó la relevancia de conocer la percepción social de este proceso: “Los resultados muestran que la sociedad canaria es consciente de los efectos del cambio climático y quiere participar activamente en la transición ecológica. Estudios como el que hoy se presenta son fundamentales porque ayudan a instituciones y empresas a comprender mejor las necesidades y expectativas de la ciudadanía, orientando la toma de decisiones y contribuyendo a avanzar hacia una transición alineada con la realidad de las personas”.
Acercar la transición ecológica a la ciudadanía
Durante su intervención, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que “el proceso de transición energética en Canarias requiere de herramientas que faciliten la adopción de nuevas soluciones en los hogares. En este sentido, la implantación del autoconsumo y la puesta en marcha de medidas como el Plan Renove de Electrodomésticos buscan facilitar la participación directa de la ciudadanía en la eficiencia energética”.
Asimismo, destacó que “el éxito de esta transformación depende de la capacidad para conseguir que la ciudadanía la entienda, participe y la haga suya. La transición ecológica no consiste únicamente en cambiar cómo producimos energía. Consiste en avanzar hacia un modelo más limpio, y que forme parte de nuestras decisiones y de nuestros hábitos cotidianos”.
Un diálogo sobre los desafíos de la transición ecológica en Canarias
Durante la mesa de debate, los participantes analizaron algunos de los principales desafíos de la transición ecológica en Canarias, desde el desarrollo de las energías renovables, todavía alejado de los objetivos del PNIEC y condicionado en parte por la percepción social de determinados proyectos, hasta el papel de las universidades en la generación de conocimiento e investigación para superar las barreras existentes. El debate también abordó la gestión de residuos como un reto estratégico para las islas y puso de relieve el potencial de la industria del reciclaje y de la economía circular para generar actividad económica, optimizar el aprovechamiento de los recursos y reforzar la autonomía energética del archipiélago, contribuyendo al mismo tiempo a la lucha contra el cambio climático.
Novedades en la metodología
El Observatorio de Transición Justa (OTJ) es una iniciativa impulsada por Fundación Moeve y Red2Red para analizar la percepción social de la transición ecológica en España. En esta edición del estudio del OTJ, entre enero y febrero de 2026 se realizó una encuesta telefónica y online a 3284 personas en el conjunto del país, con una muestra representativa específica de 401 encuestas en Canarias.
Además de analizar las tendencias respecto a 2025, el informe de este año incorpora un nuevo bloque centrado en la percepción de los riesgos climáticos, la vulnerabilidad en la vida cotidiana y las medidas preventivas de adaptación adoptadas en los hogares.