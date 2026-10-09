HiperDino te prepara tu cesta de Halloween con productos con grandes descuentos

Desde el próximo martes 13 de octubre y hasta el 31 de octubre, incluidos, llega Halloween a las tiendas de la cadena de supermercados, HiperDino, y lo hace con importantes descuentos en productos de gran consumo en esos días de actos festivos, como son dulces, aperitivos y refrescos, así como artículos de terror para llenar de luz y color, los eventos que se organicen durante esos días.
La cadena de supermercados ha publicado un nuevo catálogo especial con motivo de esta festividad que incluye productos como chocolates; chocolatinas; dulces; aperitivos, refrescos y condimentos para repostería, con descuentos que pueden ir desde el 15%, hasta del 50% por la compra de segundas unidades.
Para el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García “nuestra cadena de tiendas lanza este catálogo con cerca de una treintena de referencias con grandes descuentas, conscientes de que con ellos facilitamos la cesta de la compra a muchas familias que esos días participan de eventos y fiestas especiales con motivo de Halloween. Esta festividad ha llegado para quedarse y arraigarse más en Canarias, no solo entre los menores sino también entre los adultos que lo disfrutan preparando ocasiones especiales con dulces, snacks y refrescos con esa alegoría de terror y esa animación. Nuestras tiendas además, también se engalanaran y harán un guiño a esta festividad, que ya en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con su propia fiesta como es la Noche de los Finaos que se celebra con gran tradición”.
Asimismo, entre los productos que durante esas dos semanas HiperDino ofertará se encuentran también los accesorios para las fiestas la gran mayoría de ellos a 2 euros la unidad, y entre los que destacan: sombreros de brujas, moldes de silicona con formato de calabazas, para la preparación de repostería adaptada a Halloween; diademas, caretas de la emblemática figura de la Catrina o cestas para que los más pequeños de la casa puedan participar en el Juego de Truco o Trato.
En definitiva, “HiperDino se vuelca con esta festividad y lo hace facilitando y sumándose a la misma, con nuestros productos específicos con precios competitivos y una atención personalizada de calidad a nuestros clientes” ha finalizado García.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.
En la actualidad, su red incluye más de 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.