Así es la casa más terrorífica de Tenerife: monstruos, detalles siniestros y demasiados ojos mirándote en Halloween

Si Tenerife ya cuenta con la casa más navideña del Archipiélago, ubicada en Valle Guerra y decorada cada año por Lorenzo Barroso y su hijo desde hace tres décadas, ahora otra vivienda ha llamado la atención en estas fechas.
En esta ocasión, la protagonista es una casa de Tacoronte cuya decoración de Halloween se ha viralizado en redes.
Un vídeo publicado en TikTok por el usuario @lucas_adventure_life muestra el exterior de esta vivienda completamente ambientado para la noche del 31 de octubre. La publicación supera ya las 50.000 visualizaciones.
En las imágenes se aprecia el jardín con una gran cantidad de elementos como telarañas, calabazas, fantasmas, brujas, calaveras, arañas, murciélagos, esqueletos, tumbas y una planta carnívora.
Además, se reconocen personajes conocidos del cine de terror como el muñeco de Saw, Pennywise, un niño con chubasquero amarillo también relacionado con la película IT, La Monja y Freddy Krueger, entre otros.
La decoración cubre por completo el espacio visible y se basa en una recopilación de iconos de este género.
El autor del vídeo destaca la magnitud del trabajo realizado y asegura que no ha visto una decoración similar en otros lugares.
@lucas_adventure_life 🏡 halloween 🎃 2025 👻 han hecho una obra de arte del terror en esta casa de Tenerife #halloween2025 #casaterror #tenerife🇮🇨 #miedo😱😱😱 #islascanarias ♬ sonido original – Lucas
El contenido ha generado numerosos comentarios de usuarios que afirman conocer la vivienda y aseguran que se encuentra en la zona de Los Naranjeros, en Tacoronte.
Algunos asegura que además que el día 31 se permite la entrada a quienes deseen verla por dentro y que la decoración navideña en la misma casa también es destacada.
Otros usuarios mencionan diferentes barrios y municipios donde se preparan decoraciones especiales por Halloween en la Isla, como el Malpaís de Candelaria, Pueblo Hinojosa en Finca España o la urbanización Los Trazos en La Orotava.
También se recogen comentarios que reflejan posiciones críticas en torno a la adopción de festividades de otros países frente a tradiciones canarias.
El vídeo continúa acumulando reproducciones y comentarios con referencias a ubicaciones y recomendaciones de otros lugares para visitar durante estas fechas en Tenerife.