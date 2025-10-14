La casa más navideña de Canarias ya tiene tiene fecha de visitas: “Intentamos mantener la esencia de mi padre”

Lorenzo Barroso y su hijo, que también se llama Lorenzo, tuvieron una gran idea hace tres décadas: decorar su casa, que se encuentra en Valle Guerra, con el objetivo de contagiar el espíritu navideño a quienes pasaran por allí durante las fiestas.
Lo que comenzó siendo tradición, con el tiempo, se ha convertido en todo un ‘clásico’ que atrae cada año a miles de personas. De hecho, ya se le conoce como la casa más navideña de Canarias.
Tras el fallecimiento Barroso, su hijo ha tomado el relevo con la intención de mantener de mantener vivo el legado de su padre: “Cada año intentamos mantener la esencia sin olvidar a la persona que lo inició todo, mi padre”, declara a DIARIO DE AVISOS.
80.000 bombillas
La vivienda contará con más de 80.000 bombillas de bajo consumo, todas instaladas de forma artesanal.
Además, ofrece un belén tradicional y un recorrido por el interior de la vivienda, que se encuentra en el número 189 de la carretera El Boquerón.
El día del gran encendido se ha consolidado como uno de los actos más esperados del calendario navideño en La Laguna. Asimismo, las visitas se iniciarán, con acceso gratuito, desde el 30 de noviembre.