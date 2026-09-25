UGT pacta con el SCS guardias de 17 horas para los médicos y de 12 horas en fin de semana y fiesta

El sindicato UGT y el Servicio Canario de Salud (SCS) han alcanzado un principio de acuerdo para reducir las guardias médicas de 24 a 17 horas, establecer turnos de guardias de 12 horas en fin de semana y festivos, descanso la mañana de la guardia, librar los lunes cuando se hace el viernes,y posibilidad de turnos de mañana y tarde.
También contempla evitar pérdidas retributivas mediante el aumento del pago por hora de las guardias, mejorar la remuneración de las guardias localizadas, habilitar espacios de descanso y partidas presupuestarias para dignificar la atención. Además, se han negociado mejoras para los MIR, atención primaria y carrera profesional.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Francisco Bautista, y la responsable del Sindicato Médico de UGT, Dácil García, que hicieron un llamamiento a los sindicatos médicos CESM y Semca para que se sumen a este preacuerdo para que las medidas se empiecen a aplicar “lo antes posible”.
Los representantes de UGT prevén firmar el acuerdo antes del 15 de octubre, de manera que las medidas se incluirían en los presupuestos autonómicos de 2027, y está dispuesto a someter a referéndum de los médicos si los demás sindicatos no se suman, antes de su refrendo por la Mesa Sectorial de Sanidad. Con este principio de acuerdo UGT de Canarias anunció la desconvocatoria por su parte de la huelga de médicos, a la que se sumó en junio pasado.
Dácil García instó al resto de organizaciones a que se sumen para que las medidas se empiecen a aplicar “lo antes posible”. Las guardias “maratonianas” de 24 horas no permiten un “descanso digno”. Abrió la puerta a que la hora de guardia localizada -ahora en 12 euros- se abone al precio que la convencional.
En el caso de lunes a viernes, lo que se plantea es que la jornada arranque a las 15.00 horas -se exonera al facultativo del turno de mañana- y como la hora de guardia sube de 26 a 42 horas, no hay merma de salario. “Se traduce en que descansamos más, porque descansamos la mañana de la guardia y luego descansamos al día siguiente”. Recordó que “las guardias pesan con los años”, al tiempo que remarcó las dificultades que genera el modelo actual para la conciliación familiar pues “no es lo mismo tener que buscar quien se quede con tus hijos porque estás de guardia 24 horas que tener turnos de 12 horas”.
Admitió que el encaje de estas medidas en los distintos centros de trabajo y servicios “se tiene que estudiar” pero recalcó que “no se puede seguir” con un “modelo anacrónico” que lastra la actividad asistencial. “Cree que el acuerdo fomentará que las plantillas “se dimensionen de la manera correcta” y se retenga el talento de los profesionales.
García cree que son medidas “bastante importantes y muy atractivas” y una base para “llegar a un buen acuerdo” sobre las condiciones laborales de los médicos, por lo que apeló al resto de organizaciones a sacar adelante un “acuerdo autonómico” que acabe con la huelga que arrancará en octubre.
UGT dará un “voto de confianza” a los dirigentes sanitarios porque hay “buena voluntad”.