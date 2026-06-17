El SCS ofrece subir el pago de guardias y seguir contratando para poner fin a la huelga sanitaria

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha ofrecido este miércoles mejorar la retribución de las guardias peor pagadas, seguir contratando facultativos y reducir las ratios en Atención Primaria a los promotores de la huelga de médicos, que ve “injusta” y de consecuencias “dramáticas”.
Con estas y otras medidas, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario cree responder a las reivindicaciones que les remitió el pasado lunes el Sindicato Médico Canario, al que el titular del SCS, Adasat Goya, acusa de “seguir el juego a la ministra” Mónica García, quien, en su opinión, al no dialogar con los huelguistas, pretende “hacer daño a las comunidades donde no gobierna” ni el PSOE ni Sumar.
La Administración también ofrece a los convocantes de esta protesta mejorar los complementos salariales relacionados con la carrera profesional y modificar el régimen de descansos semanales para una recuperación adecuada tras una guardia.
En una rueda de prensa, Goya ha recordado que la huelga se inició en diciembre de 2025 y que en 25 jornadas ha obligado a aplazar, hasta abril, 1.400 intervenciones quirúrgicas, 57.000 citas, y 2.900 pruebas diagnósticas, lo que supone un quebranto económico de 150 millones de euros, a razón de 6.000 por día de paro.
Junto con la consejera Esther Monzón, Goya ha defendido que el SCS ha mantenido un “diálogo constante” con los representantes de los trabajadores, con más de diez reuniones durante los últimos tres años, período en el que ya ha implementado mejoras de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.
Para ello se ha incrementado en 1.040 millones el presupuesto de la Consejería y en 183 millones el capítulo de Personal del ejercicio 2026, mientras que las retribuciones han crecido un 1,5 %, al tiempo que se han incorporado 1.142 profesionales a la plantilla de facultativos, a los que se sumarán otras 342 nuevas plazas orgánicas, 795 contratos y 332 MIR que han acabado su formación en Canarias, donde, además, se han estabilizado 3.000 plazas.
La Consejería considera ahora que “ha llegado el momento de modificar las guardias de 24 horas porque se dan las condiciones para reorganizar la actividad”, de forma que el objetivo es que desaparezcan siempre que se pueda, ha dicho Goya quien, no obstante, ha recalcado que “no podemos parar la sanidad”.
A su juicio, los representantes sindicales, y más concretamente, el Sindicato Médico, “no ha puesto en valor el trabajo que ha desarrollado el Gobierno canario en apoyo al colectivo”, un esfuerzo que lo refleja el Instituto Canario de Estadística, al situar a Canarias como la comunidad española con el mayor incremento de médicos de España: un 7,4 %.
Preguntado por la mejora que plantea el SCS de las guardias peor pagadas, Goya ha cuantificado en un 20 % el incremento que se podría aplicar a las que se abonan a 23,90 euros la hora, de forma que puedan llegar a 27 o 28 euros, una cuantía que está por definir, según ha advertido.
Con todo ello, el SCS ha pedido “por favor” a los sindicatos que valoren estas medidas y que pongan fin a las huelgas y a la paralización de la actividad por “coherencia, ya que nunca ha habido un Gobierno que haya invertido tanto” en Sanidad y que, a la vez, “haya recibido un maltrato tan grande” que afecta a los pacientes.
Goya ha manifestado que la gestión de las agendas sanitarias se podrá abordar cuando concluya la huelga, con el fin de recuperar las citas e intervenciones que han quedado anuladas o desplazadas por este conflicto.