Enfermería denuncia precariedad en el SCS: “Más del 80% de los contratos no superan los siete días”

El Sindicato de Enfermería, SATSE en Canarias, rechaza las declaraciones realizadas por la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el Parlamento de Canarias en las que ha negado que exista precariedad laboral en la contratación de profesionales de enfermería en el Servicio Canario de Salud (SCS).
El sindicato manifiesta que hay numerosos indicadores para afirmar que existe precariedad laboral en el SCS, como la sobrecarga laboral, los contratos de corta duración, la alta rotación de los profesionales por los distintos servicios incluso con contratos que no les permite saber dónde van a trabajar porque cada 15 días te cambian de lugar.
Ni siquiera se están cubriendo las vacaciones y bajas del personal eventual, tal y como lleva denunciando SATSE de forma reiterada en los últimos meses, asegura el sindicato en un comunicado.
Contratos de corta duración
SATSE ha tenido acceso a datos de la propia consejería en los que se observa que, en algunas gerencias, más del 80 % de los contratos realizados entre junio y agosto de este año, no superan los 7 días de duración.
De hecho, la organización sindical sostiene que, este año, se ha cubierto solo el 75 % de las ausencias por vacaciones y que se ha dejado de cubrir de forma sistemática los primeros días de bajas por incapacidad temporal, permisos, reducciones de jornada y otros.
Esto significa que, alrededor del 25 % de los profesionales, no están siendo sustituidos.
En este sentido, SATSE solicita al SCS el porcentaje real de temporalidad por categorías, el número de nombramientos de menos de un mes y, específicamente, de 15 días o menos, que se han realizado en el periodo estival, el número y porcentaje de vacaciones, bajas y permisos efectivamente sustituidos, las jornadas y turnos realizados, la evolución de las cargas de trabajo y la actividad asistencial, entre otros indicadores.
El pasado 19 de agosto, SATSE Canarias denunció ante la Diputada del Común el uso “reiterado y sistemático” por parte del SCS de nombramientos temporales de sustitución de apenas 15 días.
Según la organización sindical, se estarían encadenando sucesivos nombramientos para cubrir una misma incapacidad temporal, excedencia con reserva de plaza u otras ausencias prolongadas.
Es decir, mientras la Administración presenta como logro el aumento del presupuesto en Recursos Humanos, persiste una cuestión diferente que afecta al día a día de numerosos profesionales: cómo se contrata y durante cuánto tiempo se garantiza realmente la continuidad laboral.
De hecho, SATSE sostiene que, este año, se ha producido un cambio en la forma y duración de los contratos en el SCS, con una tasa del 75 % de las necesidades reales. Esto significa que, alrededor del 25 % de los profesionales no están siendo sustituidos.
En muchos casos, las vacaciones y las bajas por incapacidad temporal no se cubren desde el primer día.
Falta de fisioterapeutas
A principios de septiembre, con motivo del Día Internacional de la Fisioterapia, SATSE también denunció la grave falta de fisioterapeutas en la sanidad pública canaria, reclamando un refuerzo urgente de las plantillas del Servicio Canario de Salud (SCS).
El Sindicato señalaba que el déficit de profesionales es especialmente preocupante en Atención Primaria.
En Tenerife, apenas hay 44 fisioterapeutas para dar cobertura a las 42 Zonas Básicas de Salud, mientras que en Gran Canaria únicamente prestan servicio 21 fisioterapeutas para 41 Zonas Básicas de Salud.
Esta dotación es insuficiente para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida y con una mayor incidencia de enfermedades crónicas, procesos traumatológicos y patologías que requieren tratamiento rehabilitador.