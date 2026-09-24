600 jóvenes podrán recorrer el Barranco de Masca: 12 jornadas hasta diciembre

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha este sábado, 26 de septiembre, el programa ‘Masca y Jóvenes: Camina, Conoce y Conserva’, que permitirá a hasta 600 jóvenes recorrer el Barranco de Masca y conocer el patrimonio natural y cultural del Parque Rural de Teno.
La iniciativa está dirigida a personas de entre 16 y 35 años y contempla 12 jornadas hasta diciembre. El programa combina senderismo responsable, educación ambiental, ciencia ciudadana y voluntariado, con el objetivo de fomentar una relación respetuosa con los espacios naturales protegidos de Tenerife.
El proyecto está impulsado por las consejerías insulares de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y de Empleo, Educación y Juventud, en coordinación con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental.
Un recorrido por el Barranco de Masca
El itinerario comenzará en el caserío de Masca y continuará por el Centro de Visitantes y el Barranco hasta llegar a la ensenada. Desde allí, los participantes regresarán por vía marítima hasta el puerto de Los Gigantes.
Durante el recorrido conocerán los principales valores geológicos, ecológicos, paisajísticos y culturales del Parque Rural de Teno. También recibirán formación sobre buenas prácticas en espacios naturales, seguridad y prevención de riesgos.
La actividad permitirá además acercarse a iniciativas de ciencia ciudadana y conocer el trabajo de entidades y colectivos dedicados al voluntariado y la conservación ambiental.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que el objetivo es que los jóvenes conozcan directamente el patrimonio natural de Tenerife.
“Masca es un espacio extraordinario, pero también frágil, y esta iniciativa nos permite combinar disfrute, formación y concienciación sobre la responsabilidad que todos tenemos en su conservación”, señala.
Por su parte, el consejero de Juventud, Serafín Mesa, destaca que el programa busca ofrecer “una forma diferente de conocer Tenerife: caminándolo, descubriendo su patrimonio y comprendiendo sobre el terreno por qué es necesario conservarlo”.
Fechas y plazas
El programa contempla 12 jornadas, previstas todos los sábados comprendidos entre el 26 de septiembre y el 12 de diciembre de 2026.
Cada sábado habrá dos turnos, con un máximo de 25 participantes por turno. De esta manera, podrán participar hasta 50 jóvenes cada jornada y un máximo de 600 durante todo el programa.
El desarrollo de las actividades estará condicionado por la seguridad. Las jornadas podrán modificarse debido a las condiciones meteorológicas, el estado del sendero, las condiciones marítimas u otras circunstancias que puedan afectar al recorrido.
El descenso: dificultad alta
El Cabildo recuerda que el descenso por el Barranco de Masca presenta una dificultad alta. El itinerario tiene aproximadamente cinco kilómetros y salva un desnivel desde una altitud cercana a los 750 metros hasta el nivel del mar.
La duración estimada del descenso es de unas cuatro horas. Por ello, los participantes deberán contar con una condición física adecuada, llevar el equipamiento obligatorio y cumplir las indicaciones de seguridad y comportamiento responsable establecidas para acceder al sendero.
Con este programa, la Corporación insular pretende que el recorrido por Masca tenga también un componente formativo y de sensibilización ambiental, además de la actividad física asociada al descenso.