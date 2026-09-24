Suspenden el desahucio de una mujer con cáncer terminal en Tenerife: era el tercer intento

El desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal en San Isidro, que estaba previsto para este viernes, 25 de septiembre, a las 10.00 horas, ha quedado suspendido, según ha confirmado el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Se trataba del tercer intento de desalojo de la afectada, tal y como se ha explicado en el pleno ordinario de este jueves.
La suspensión se conoce después de que diferentes colectivos y formaciones reclamaran una solución para la vecina. Podemos Canarias había pedido este jueves al Gobierno autonómico que adquiriera la vivienda o estudiara, si existía encaje legal, su posible expropiación para evitar que la mujer perdiera su casa.
El Ayuntamiento había explicado que sus Servicios Sociales estaban atendiendo a la afectada y trabajando conjuntamente con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para tratar de frenar el lanzamiento. La vivienda, según ha precisado el Consistorio a Atlántico Hoy, pertenece a un particular.
Era el tercer intento de desahucio
La principal novedad es que el lanzamiento previsto para este viernes ya no se llevará a cabo, según la información confirmada. El Ayuntamiento ha señalado, además, que se trataba de la tercera ocasión en la que se intentaba desalojar a esta vecina.
Antes de conocerse la suspensión, Podemos Canarias había reclamado una intervención urgente. Su secretaria de Derechos Sociales y Vivienda, Idaira Afonso, pidió utilizar las herramientas jurídicas y administrativas disponibles.
“El Gobierno debe adquirir esta vivienda o estudiar urgentemente su expropiación con todas las garantías legales. Estamos hablando de una mujer con cáncer terminal que necesita afrontar su tratamiento con dignidad, cuidados y un hogar”, afirmó.
La formación reclamaba también una actuación coordinada con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y defendía una solución estable, más allá de una respuesta provisional.
Estudian su incorporación a Canarias Pro-Hogar
Antes de confirmarse la suspensión, el Gobierno de Canarias había comunicado a Atlántico Hoy que estaba estudiando el caso después de contactar con el Ayuntamiento.
El Ejecutivo también señaló que valoraría, si procedía, la posible incorporación de la mujer al programa Canarias Pro-Hogar, según la información publicada por ese medio.
El portavoz de Podemos Tenerife, Cristo González, había reclamado igualmente una respuesta de las administraciones. “No podemos normalizar que una vecina gravemente enferma pueda perder su casa sin una solución habitacional estable”, manifestó.
Cáncer terminal y dependencia de grado II
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife había alertado de la situación de la afectada y señalado que padece un cáncer terminal, con metástasis y afectación cerebral, y que actualmente recibe tratamiento de quimioterapia.
Según la organización, la mujer depende actualmente de ayudas públicas como fuente de ingresos y tiene reconocida una dependencia de grado II. El colectivo sostiene también que sus circunstancias económicas han dificultado que pueda acceder a otra vivienda al carecer de nómina y contrato de trabajo.
El Sindicato había reclamado tanto al Gobierno de Canarias como al Ayuntamiento que agotaran las vías administrativas y jurídicas disponibles para evitar que la mujer quedara en situación de calle.
Con la suspensión del lanzamiento, queda ahora pendiente conocer qué solución habitacional estable se plantea para la afectada y si finalmente puede acogerse a alguno de los recursos estudiados por las administraciones.