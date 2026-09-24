Santa Cruz activa el carril guagua a Las Teresitas por el calor: días y horarios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activará este fin de semana el carril guagua a Las Teresitas ante la previsión de altas temperaturas y el aumento de personas que se espera en la playa. La medida estará operativa el sábado y el domingo, de 09:00 a 18:00 horas.
El dispositivo, impulsado por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal, busca facilitar los desplazamientos en transporte público y reducir los problemas de tráfico derivados de una elevada afluencia de vehículos particulares.
Será la segunda vez que Santa Cruz activa este carril bus en 2026. La primera experiencia se desarrolló durante el primer fin de semana de agosto y, según el Consistorio, tuvo una buena aceptación entre los usuarios de Las Teresitas.
Carril guagua a Las Teresitas por las altas temperaturas
La decisión responde a la activación del protocolo del Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) ante las altas temperaturas previstas para los próximos días.
El Ayuntamiento anticipa que el calor provocará una elevada afluencia a Las Teresitas, una de las principales zonas de baño de Santa Cruz de Tenerife.
El dispositivo incluye además un aumento de los servicios con guaguas articuladas de la línea 910, que conecta la capital con San Andrés y Las Teresitas.
Según explica el Ayuntamiento, la medida pretende mejorar tanto los tiempos de viaje como la seguridad del transporte público. También busca garantizar los desplazamientos habituales de los vecinos de San Andrés y Anaga durante las horas de mayor afluencia.
Dónde comienza el carril guagua a Las Teresitas
El carril guagua comenzará en la glorieta de la Dársena Pesquera y se incorporará a la autovía de San Andrés, la TF-11.
Desde ese punto continuará hasta el final de la avenida Marítima de San Andrés, dando preferencia de paso a las guaguas que circulen hacia la zona.
El horario establecido será el mismo durante las dos jornadas: desde las 09:00 hasta las 18:00 horas del sábado y el domingo.
El Consistorio recuerda además que quienes opten por desplazarse en vehículo particular pueden consultar el estado de ocupación de los aparcamientos de Las Teresitas mediante los paneles informativos instalados en distintos puntos de Santa Cruz.
La activación del dispositivo coincide con un fin de semana marcado por las altas temperaturas, circunstancia que lleva al Cecopal a prever una mayor demanda de desplazamientos hacia la playa.