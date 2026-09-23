Santa Cruz de Tenerife prepara un nuevo carril guagua-taxi junto al Intercambiador: así cambiará el tráfico

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incorporará un nuevo carril guagua-taxi en la calle Fomento, junto al Intercambiador, con el objetivo de agilizar la salida de las guaguas y reducir las retenciones que se producen en una de las zonas con mayor concentración de tráfico de la capital.
La actuación, impulsada por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ocupará unos 150 metros de vía y separará la circulación de guaguas y taxis del tráfico general. El Consistorio prevé que esta medida facilite también los desplazamientos de los vehículos privados que acceden al entorno comercial de Tres de Mayo.
El nuevo carril canalizará buena parte de las líneas urbanas e interurbanas que parten del Intercambiador y continúan hacia la glorieta situada junto a El Corte Inglés.
Cómo funcionará el nuevo carril guagua-taxi
Según explica el Ayuntamiento, la separación entre el transporte público y el resto de vehículos permitirá que guaguas y taxis avancen por un espacio reservado, evitando parte de las retenciones generadas por el tráfico que accede a las superficies comerciales o busca estacionamiento en la zona.
La medida pretende mejorar especialmente la salida de las guaguas del Intercambiador y facilitar que puedan situarse en la cabecera del tráfico antes de incorporarse a la avenida Tres de Mayo.
La calle Fomento ya forma parte de los recorridos de distintas líneas que salen del Intercambiador, tal y como figura en la documentación municipal sobre el servicio de transporte urbano.
La vía también fue utilizada el pasado mes de junio para habilitar temporalmente un carril exclusivo para transporte público durante el dispositivo de movilidad organizado con motivo de la visita del papa León XIV a Santa Cruz.
Un tramo de unos 150 metros
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, señala que la actuación afectará a aproximadamente 150 metros y sostiene que permitirá mejorar tanto la circulación del transporte público como la del tráfico privado.
“La actuación ocupará en torno a 150 metros de vía y redundará en la mejora del tránsito de vehículos tanto del transporte público como de los vehículos privados que acuden a los centros comerciales”, explica Alonso.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, enmarca la medida en la política municipal para favorecer el transporte público y mejorar su eficiencia en zonas con elevada intensidad de tráfico.
El anuncio se produce después de que el Ayuntamiento haya introducido durante los últimos meses cambios en líneas, horarios y recorridos del transporte urbano. El Consistorio realizó en septiembre una primera valoración de las modificaciones implantadas en agosto, asegurando que habían permitido ampliar horarios y conexiones.
Santa Cruz tramita la compra de 61 nuevas guaguas
El Ayuntamiento incluye el nuevo carril dentro de otras actuaciones destinadas a renovar el transporte público de la capital.
Entre ellas se encuentra la adquisición de 61 nuevas guaguas. La licitación había recibido en agosto ofertas de 15 empresas y cuenta con una inversión cercana a los 30 millones de euros. El procedimiento contempla 40 vehículos híbridos, 17 eléctricos y otros cuatro vehículos.
El área de Movilidad también señala entre sus prioridades la mejora de la accesibilidad de las paradas, especialmente para las personas con movilidad reducida, mediante la incorporación de plataformas adaptadas.
El Ayuntamiento no concreta en la información facilitada la fecha en la que comenzará a funcionar el nuevo carril guagua-taxi de la calle Fomento.