El Toscal celebra seis días de fiestas: este es el programa completo

El barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, celebra del 25 al 30 de septiembre la novena edición de sus fiestas con música, gastronomía, actividades infantiles y propuestas para jóvenes. El programa culminará con uno de sus actos principales: la XI Romería del Cristo de Paso Alto, que recorrerá el barrio el miércoles 30.
Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos Luz y Vida, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Distrito Centro-Ifara, y de la Asociación Cultural SantaCruz.Rec.
Durante las diferentes jornadas, las canchas y la Casa Pisaca se convertirán en algunos de los principales escenarios de una programación que combina ocio con actividades destinadas a recuperar la memoria y las tradiciones de El Toscal.
Pisaca Joven Fest: K-pop, videojuegos y karaoke
El programa comenzará este viernes 25 de septiembre, de 16:00 a 22:00 horas, con el Pisaca Joven Fest en las canchas de Pisaca.
A partir de las 16:00 horas se celebrará un concurso individual de K-pop. A las 17:30 comenzarán diferentes actividades relacionadas con este género de baile y posteriormente tendrá lugar el concurso grupal.
La tarde continuará con baile, entrega de premios y karaoke. Durante toda la jornada habrá además una zona gaming, juegos de mesa, manualidades y actividades vinculadas al proyecto Distrito Joven.
Once horas de música y actividades el sábado
El sábado 26 de septiembre llegará el Pisaca Fest, con 12 horas de programación, desde las 11:00 hasta las 23:00 horas.
Entre las 11:00 y las 20:00 horas habrá actividades infantiles con castillos hinchables, talleres, juegos y pintacaras. A las 12:30 horas comenzará el espectáculo infantil Planeta Komba.
La música tomará el relevo a partir de las 16:00 horas con Stereogroove, El Beso de Cleo, Tu Mierda Indie, Eclipse Reggae, Ni Un Pelo de Tonto y Agua del Chorro.
Las canchas de Pisaca dispondrán asimismo de una zona gastronómica durante toda la jornada.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado el trabajo de la Asociación de Vecinos Luz y Vida y de los colectivos implicados en la organización. Según señaló, estas fiestas permiten disfrutar de “sus calles, de sus tradiciones y de la cultura”.
La concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, resaltó por su parte que la programación busca reunir a diferentes generaciones mediante actividades infantiles y juveniles, música, gastronomía, cultura y tradición.
La XI Romería del Cristo de Paso Alto cerrará las fiestas
La vertiente más vinculada con la historia del barrio llegará el martes 29 de septiembre, de 18:30 a 20:30 horas, en la Casa Pisaca.
El espacio acogerá una nueva edición de Un vecino & una historia, que contará en esta ocasión con Agustín Espinosa García y estará dedicada a recuperar recuerdos e historias relacionadas con El Toscal.
El gran cierre será el miércoles 30 de septiembre con la XI Romería Cristo de Paso Alto, cuyo inicio está previsto para las 19:30 horas.
La comitiva partirá de la Cruz de San Agustín, situada a la altura del número 95 de la calle Santiago, junto a Casa Pisaca. Desde allí recorrerá las calles Santiago y San Isidro hasta llegar a Almeyda.
El Museo Histórico Militar de Canarias Almeyda participa en la organización de la romería y de los actos relacionados con el Cristo de Paso Alto.
Tras finalizar el recorrido se celebrará en las instalaciones del Museo una Misa Canaria cantada por Achamán y Jóvenes Sabandeños, que pondrá el broche a seis días de celebraciones en uno de los barrios históricos de Santa Cruz.