Una “ciclogénesis explosiva” cambiará el tiempo en Canarias: vuelven las lluvias y la calima

El otoño astronómico acaba de comenzar, pero en Canarias y buena parte de España las temperaturas continúan siendo más propias del verano. Esta situación, sin embargo, empezará a cambiar durante los próximos días, con un aumento de la nubosidad, posibilidad de lluvias en las Islas y la aparición de calima.
La nueva estación comenzó este martes y se prolongará durante 89 días, 20 horas y 45 minutos, hasta el próximo 21 de diciembre. Sus primeros días están marcados por valores térmicos elevados, aunque los modelos apuntan ya a un cambio de escenario coincidiendo con el final de la semana.
En Canarias, este jueves continuará el predominio de una situación relativamente estable, aunque con intervalos nubosos en el norte de las Islas y posibilidad de algunos chubascos, especialmente en la provincia occidental.
La evolución será similar durante el viernes, mientras que el sábado aumentará nuevamente la presencia de nubes en las vertientes septentrionales. Durante esa jornada no se descarta alguna lluvia débil en el oeste del Archipiélago.
El cambio más significativo podría producirse el domingo. La previsión contempla la entrada de calima en Canarias, al mismo tiempo que se mantiene la posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales. El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y las temperaturas diurnas tenderán a descender.
La previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología apunta ya a un aumento de la nubosidad durante el fin de semana. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se espera pasar de cielos poco nubosos el viernes a un sábado muy nuboso o cubierto y un domingo también muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 20% en la última jornada.
Este escenario supondrá un nuevo cambio respecto al episodio de altas temperaturas registrado durante esta semana en Canarias, que ha dejado valores especialmente elevados en las islas orientales. La Aemet ha llegado a señalar temperaturas de hasta 34 grados en zonas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria durante este episodio.
Una borrasca profunda cambiará el tiempo en la Península
El giro meteorológico será mucho más acusado en la Península. A partir del sábado, un frente atlántico comenzará a aproximarse al noroeste y el domingo dejará precipitaciones principalmente en Galicia, Asturias y otras zonas del Cantábrico.
La próxima semana, además, se espera la aproximación de un extenso centro de bajas presiones que se profundizará rápidamente, en un proceso conocido como ciclogénesis explosiva. Este fenómeno se produce cuando una borrasca experimenta una caída muy rápida de la presión atmosférica, dando lugar a un sistema especialmente profundo.
Sus efectos se dejarán notar fundamentalmente en la Península, donde se espera un descenso notable de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones, especialmente en las vertientes atlántica y cantábrica.
En Canarias, por el contrario, la principal novedad a corto plazo será la combinación de mayor nubosidad, posibles precipitaciones en las islas occidentales, calima y un descenso de las temperaturas después de varios días de calor.