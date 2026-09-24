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Muere una niña de 3 años ahogada en una piscina en Canarias

La menor se encontraba con sus padres que llevaban dos días de vacaciones en Lanzarote
Piscina
Imagen de archivo de una piscina
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Una niña de tres años falleció este miércoles ahogada en una piscina de una vivienda vacacional de Tinajo, en Lanzarote, según han informado este jueves a EFE fuentes municipales.

La menor se encontraba con sus padres, de origen asiático y que llevaban dos días de vacaciones en la isla, han señalado las fuentes.

Así mismo, han indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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La Policía Local logró reanimar a la menor, que falleció durante el traslado al hospital, han detallado las fuentes municipales.

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