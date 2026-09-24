Muere una niña de 3 años ahogada en una piscina en Canarias

Una niña de tres años falleció este miércoles ahogada en una piscina de una vivienda vacacional de Tinajo, en Lanzarote, según han informado este jueves a EFE fuentes municipales.
La menor se encontraba con sus padres, de origen asiático y que llevaban dos días de vacaciones en la isla, han señalado las fuentes.
Así mismo, han indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La Policía Local logró reanimar a la menor, que falleció durante el traslado al hospital, han detallado las fuentes municipales.
TE PUEDE INTERESAR