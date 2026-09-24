Qué hacer este fin de semana en Santa Cruz: fiestas, conciertos y planes gratis

Santa Cruz de Tenerife despide septiembre con un fin de semana cargado de planes. Fiestas populares, conciertos, teatro, cine, literatura y actividades para niños y jóvenes se repartirán por distintos puntos del municipio, con especial protagonismo para El Toscal, Santa María del Mar y Cueva Bermeja.
La agenda se extiende desde este jueves y reúne propuestas tanto gratuitas como vinculadas a la programación habitual de espacios culturales. El TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Auditorio de Tenerife Adán Martín, el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y las bibliotecas municipales figuran entre los principales escenarios.
Fiestas en El Toscal, Santa María del Mar y Cueva Bermeja
Las fiestas de El Toscal arrancan el viernes con el Pisaca Joven Fest. La programación contempla concursos de K-pop, baile, karaoke, videojuegos, juegos de mesa, manualidades y diferentes actividades de dinamización.
El sábado habrá propuestas infantiles, actuaciones musicales y una zona gastronómica. Los más pequeños dispondrán además de castillos hinchables, talleres, juegos y pintacaras, mientras el Pisaca Fest continuará hasta la noche.
En Santa María del Mar, el viernes comenzará con la Gran Musical con Los Cantadores. Después llegará la Noche Joven con Renzzo El Selector y una sesión de baile.
El sábado están previstas una exhibición de radiocontrol y la Gala de Elección de las Reinas de las Fiestas. La jornada terminará con una Gran Verbena con la Orquesta Columbia y Maquinaria Band.
El domingo llegará el turno de la Fiesta Acuática y el Encuentro Vecinal. También se celebrarán la misa cantada por el Grupo Folclórico Chacerquén, la procesión por el barrio y una exhibición pirotécnica.
Cueva Bermeja celebrará sus fiestas el sábado con la procesión de Nuestra Señora de Loreto, fuegos artificiales y una Gran Verbena Popular con Orquesta Macacos y Clase Aparte.
Música, cine y teatro en Santa Cruz.
La oferta cultural comienza este jueves con El cuerpo del delito, en el Espacio La Granja, y Super 8 Argentina, en TEA. El Auditorio acogerá Viola Fest, mientras el Real Casino de Tenerife será escenario de una nueva cita del Festival Tensamba.
El MUNA proyectará por la noche Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, dentro del ciclo Cine al aire libre de MUSA México 2026.
El viernes, la Sinfónica de Tenerife volverá al Auditorio. TEA ofrecerá la charla Detrás del escenario: cómo nace un concierto en Canarias, mientras que el Espacio La Granja recibirá al Cuarteto Diotima.
El sábado, TEA programa Salar la pena. El centro de arte mantiene además durante el fin de semana La Cosa en la Niebla.
Literatura y actividades en las bibliotecas
La literatura ocupa también un espacio importante. La Librería del Cabildo acoge este jueves el café literario La hora de rapsoda. Sombra de rebeldía, con Daniel María y una sesión dedicada a Pino Betancor.
El viernes será el turno de un recital de Nilo Palenzuela, de la Academia Canaria de la Lengua, en torno a poemas de José María Millares. La Biblioteca Municipal Central acogerá la presentación de Cilindro. Esencia del núcleo, de Verónica Ramírez Hermoso, y una sesión del Club de Lectura TFNOIR dedicada a La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza.
La programación de las bibliotecas incluye además propuestas para los más pequeños, como el Bebecuentos Cuentitos de agua, con Fidel Galbán; Cuando la muerte vino a nuestra casa, con Laura Escuela, y La maleta de los cuentos, de Josep Baute, esta última en la Biblioteca Federico García Lorca de Ofra.
Planes para jóvenes y familias
Distrito Joven propone este jueves Crea y da Vida a tus Personajes Favoritos, en el Centro Comunitario El Sobradillo, además de una iniciación al pádel en el Complejo Deportivo Las Delicias. El sábado habrá también una excursión a Siam Park, junto con las numerosas actividades infantiles y juveniles programadas en las fiestas de El Toscal.
La agenda se completa con la exposición Melancolía, el pasado por venir, que abre este jueves en la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias y permanecerá hasta el 6 de noviembre. El Recinto Ferial albergará, por su parte, la Feria de Oncología Integrativa entre el viernes y el domingo. Para el sábado figuran además propuestas como el Foro del Optimismo y el Día de Los Animales.
Jueves, 24 de septiembre
• 17:00 h. Centro Comunitario El Sobradillo. Distrito Joven. “Crea y da Vida a tus Personajes Favoritos”.
• 17:00 h. Complejo Deportivo Las Delicias. Distrito Joven. “Iniciación al Pádel”.
• 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. Bebecuentos. “Cuentitos de agua”, con Fidel Galbán.
• 18:30 h. Biblioteca Municipal Central. Coloquio. “Cilindro”. “Detrás del escenario: cómo nace un concierto en Canarias”.
• 18:30 h. Librería del Cabildo. Café literario: “La hora de rapsoda. Sombra de rebeldía”, con Daniel María, sesión dedicada a Pino Betancor.
• 19:00 h. Espacio La Granja. “El cuerpo del delito”.
• 19:00 h. Espacio Cultural. Jornadas “La Constitución más longeva de la historia de España: balance y perspectivas”.
• 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Super 8 Argentina”.
• 19:30 h. Real Casino de Tenerife. Festival Tensamba.
• 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. “Viola Fest”.
• 20:00 h. Espacio Cultural. “Amar”.
• 21:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. Cine al aire libre de MUSA México 2026. “Sujo”, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez.
• De 24 de septiembre a 6 de noviembre. Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias. Exposición “Melancolía, el pasado por venir”.
Viernes, 25 de septiembre
• 10:30 h. Recinto Ferial. Feria de Oncología Integrativa.
• 16:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Apertura y presentación del Pisaca Joven Fest.
• 16:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Concurso individual de K-pop.
• 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Cuando la muerte vino a nuestra casa”, con Laura Escuela.
• 17:00 h. Biblioteca Federico García Lorca de Ofra. Cuentos participativos. “La maleta de los cuentos”, con Josep Baute.
• 17:00 h. Librería del Cabildo. Recital de Nilo Palenzuela (Academia Canaria de la Lengua) sobre poemas de José María Millares.
• 17:30 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actividades K-pop y dinamización.
• 18:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Concurso grupal de K-pop.
• 18:00 h. Biblioteca Municipal Central. Presentación de libro. “Cilindro”. “Esencia del núcleo”, de Verónica Ramírez Hermoso.
• 18:30 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. Charla “Detrás del escenario: cómo nace un concierto en Canarias”.
• 18:30 h. Biblioteca Municipal Central. Club de Lectura TFNOIR. Lectura “La intriga del funeral inconveniente”, de Eduardo Mendoza.
• 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Sinfónica de Tenerife.
• 20:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actividades de dinamización, baile 2×2 y batalla de baile.
• 20:30 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Gran Musical con Los Cantadores.
• 21:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Entrega de premios.
• 22:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Karaoke.
• 23:00 a 00:30 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Noche Joven con Renzzo El Selector.
• 00:30 a 02:00 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Baile amenizado por David Pérez.
• 16:00 a 22:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Zona gaming, juegos de mesa, manualidades y Distrito Joven.
• 25 a 27 de septiembre, a partir de las 10:30 h. Recinto Ferial. Feria de Oncología Integrativa.
• 25 a 27 de septiembre. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “La Cosa en la Niebla”.
Sábado, 26 de septiembre
• 08:00 h. Parque Acuático Siam Park. Distrito Joven. Excursión a Siam Park.
• 09:00 a 18:30 h. Espacio Cultural. Foro del Optimismo.
• 10:00 h. Plaza del Príncipe. Día de los Animales y la Biodiversidad.
• 10:30 h. Recinto Ferial. Feria de Oncología Integrativa.
• 11:00 a 20:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actividades infantiles con castillos hinchables, talleres, juegos y pintacaras.
• 12:30 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. “Planeta Komba”.
• 14:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Música ambiente.
• 16:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de Stereogroove.
• 16:00 a 19:00 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Exhibición de radiocontrol.
• 17:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de El Beso de Cleo.
• 18:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de Tu Mierda Indie.
• 19:00 h. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “Salar la pena”.
• 19:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de Eclipse Reggae.
• 19:30 h. Espacio La Granja. Cuarteto Diotima.
• 20:00 a 22:30 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Gala de Elección de las Reinas de las Fiestas.
• 20:30 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de Ni Un Pelo de Tonto.
• 21:30 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Actuación de Agua del Chorro.
• 23:00 a 03:00 h. Plaza del Parque La Estrella. Fiestas de Santa María del Mar. Gran Verbena con la Orquesta Columbia y Maquinaria Band.
• 23:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Fin del Pisaca Fest.
• 12:00 a 23:00 h. Canchas de Pisaca. Fiestas de El Toscal. Zona gastronómica.
• Sábado 26 de septiembre. Fiestas de Cueva Bermeja. Procesión de Nuestra Señora de Loreto, exhibición de fuegos artificiales y Gran Verbena Popular con las actuaciones de Orquesta Macacos y Clase Aparte.
• 25 a 27 de septiembre. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “La Cosa en la Niebla”.
Domingo, 27 de septiembre
• 10:00 a 14:00 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Gran Fiesta Acuática.
• 10:30 h. Recinto Ferial. Feria de Oncología Integrativa.
• 14:00 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Encuentro Vecinal.
• 19:30 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Santa Misa cantada por el Grupo Folclórico Chacerquén.
• 20:30 h. Santa María del Mar. Fiestas de Santa María del Mar. Procesión por el barrio.
• 21:45 h. Plaza del Parque La Estrella. Fiestas de Santa María del Mar. Gran Exhibición Pirotécnica.
• 25 a 27 de septiembre. TEA Tenerife Espacio de las Artes. “La Cosa en la Niebla”.