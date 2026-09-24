Duelo, culpa y estrés postraumático: Canarias forma a sus psicólogos para actuar en los colegios

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, celebró este jueves en el Centro del Profesorado La Laguna, en Tenerife, una formación sobre acompañamiento en situaciones de duelo infantil e infantojuvenil, dirigida al personal de psicología incorporado este curso y al equipo técnico del Área de Convivencia y Bienestar, e impartida por la psicóloga Alma Serra.
Cerca de un centenar de profesionales participaron en esta acción, que forma parte de la preparación que reciben los equipos de la Consejería para abordar situaciones que afectan al bienestar emocional del alumnado y tienen una incidencia directa en la vida de los centros educativos. En esta ocasión, el trabajo se centró en el acompañamiento ante la pérdida de una persona cercana y otros procesos de duelo que pueden atravesar niños y adolescentes.
Impulsada por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, que coordina David Pablos, la sesión busca proporcionar a estos profesionales herramientas para afrontar este tipo de situaciones desde el ámbito educativo. En este sentido, Pablos destacó que “durante el mes de septiembre, el personal está recibiendo formación específica para su intervención en los centros”, tanto desde un enfoque preventivo como para dar respuesta a situaciones sobrevenidas”, al tiempo que subrayó que su incorporación “supone un importante avance para seguir dotando a la comunidad educativa de recursos que contribuyan al bienestar del alumnado”.
Durante la jornada, Alma Serra, psicóloga general sanitaria, antropóloga y maestra especialista en educación emocional y duelo, se encargó de impartir los contenidos a los asistentes, tanto presencialmente en el centro tinerfeño como a los que se conectaron vía telemática desde los centros del profesorado de Telde (Gran Canaria), Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma.
Esta acción se enmarca en el Plan estratégico para la incorporación de la Psicología en el ámbito escolar de Canarias, con el que la Consejería de Educación ha reforzado este curso la atención al bienestar emocional del alumnado a través de la incorporación de ochenta profesionales de la psicología en las siete islas y una inversión de 4,4 millones de euros.
Este refuerzo permite que cada uno de los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) del archipiélago cuente con dos profesionales de la psicología, hasta un total de 72. Los ocho restantes se han destinado a reforzar aquellos equipos cuyos centros adscritos han registrado un mayor número de activaciones del Protocolo de intervención ante riesgo suicida (PIRS).
Con este despliegue, la Consejería amplía la capacidad de los equipos de orientación para prevenir y detectar situaciones que puedan afectar al bienestar emocional del alumnado, acompañar a los centros y las familias y facilitar una respuesta especializada cuando las circunstancias lo requieran.
Duelo infantojuvenil
Uno de los principales contenidos abordados durante la jornada fue la forma en que niños y adolescentes viven una pérdida en función de su edad y sus circunstancias, así como las señales que pueden aparecer en el ámbito escolar. El duelo puede tener consecuencias en el estado emocional del alumnado, pero también en sus relaciones, su comportamiento o su aprendizaje.
A partir de ahí, el programa ofrece pautas para afrontar estas situaciones desde el ámbito educativo y delimita el papel del personal de psicología, centrado en la prevención y el acompañamiento, así como en la detección de aquellos casos que requieran atención especializada.
Entre los contenidos se incluyen los tipos y fases del duelo, la comunicación de noticias difíciles, el sentimiento de culpa, el trabajo con las familias, las posibles manifestaciones de estrés postraumático y los criterios de derivación.
Con un marcado carácter práctico, la sesión plantea casos reales y situaciones con las que estos profesionales pueden encontrarse en los centros. También incorpora recursos adaptados a las distintas edades, como cuentos, juegos, canciones, dibujos o cartas, además de vídeos, lecturas y fragmentos de películas.
Otro de los aspectos abordados es el cuidado de las personas que acompañan al alumnado durante estos procesos, incluido el profesorado, especialmente ante situaciones que afectan al conjunto de la comunidad educativa.