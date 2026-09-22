Malestar por el cierre del aula de 2 a 3 años de la Escuela Infantil Anaga: Intersindical denuncia la “grave incapacidad de gestión”

Malestar entre las familias de la Escuela Infantil Anaga, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, tras el cierre del aula de 2 a 3 años.
Intersindical Canaria denuncia “la grave incapacidad de gestión” demostrada por la Consejería tras “el desmantelamiento de la plantilla” y el consecuente cierre del aula de 2 a 3 años, vulnerando de forma directa “el derecho de la infancia a una atención socioeducativa de calidad y precarizando las condiciones laborales del personal”.
Recuerda que tras el inicio del curso escolar, la Consejería procedió a “redistribuir de forma arbitraria e improvisada” al personal de la Escuela Infantil Anaga entre otros centros de Santa Cruz de Tenerife, “dejando a la escuela sin la plantilla suficiente para cubrir los servicios básicos de atención”. Como consecuencia, el 17 de septiembre se trasladó a las familias la decisión de cerrar el aula el viernes 18 y el lunes 21 por falta de personal, trasladando las deficiencias de planificación a las familias y a las trabajadoras.
El sindicato denuncia la “intolerable incapacidad de gestión y falta de planificación” por parte del Gobierno de Canarias. “No se puede asumir un compromiso público en julio para a los pocos días de iniciar el curso desmantelar la plantilla del centro y dejar a los menores desatendidos. La redistribución del personal no puede ser la vía para tapar parches organizativos a costa de los derechos de la infancia y de la estabilidad laboral”.
Recuerda que el pasado 9 de julio, la Consejera, Candelaria Delgado, la Directora General de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, y la Directora General de Mayores, Verónica Messeguer, alcanzaron un acuerdo formal con la Asociación de Vecinos La Arboleda para mantener abierta e implantar un aula para niños de 2 a 3 años en el centro.
“Dicho acuerdo no deja de ser insuficiente, ya hay en lista de espera 85 niños y niñas entre 1 y 2 años en el municipio de Santa Cruz, y la Consejería se niega a abrir más aulas en el Anaga”.
Intersindical Canaria exige “el cumplimiento estricto de los acuerdos adoptados en julio por parte de Candelaria Delgado, el cese de las redistribuciones improvisadas de plantilla y la dotación estable de los recursos humanos necesarios para toda la red de las escuelas infantiles”.
Bienestar aseguró que la Escuela de Anaga “no está cerrada y funciona con normalidad”. Achacó la situación a tres trabajadoras de baja por enfermedad y espera que el aula de 2 a 3 años pueda abrir hoy.